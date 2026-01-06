¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û»³ÀîÊæ¹â¡¡10kg¸º¤Þ¤Ç¡Ö¤¢¤È3kg¡×¡¡ÌÜ³Ð¤á¡¢ÉéÃ´·Ú¸º¡¢Îý½¬ÎÌ¡Ä¸ú²ÌÈ´·²
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î»³ÀîÊæ¹âÆâÌî¼ê¡Ê£³£´¡Ë¤¬¡Ö·ÚÎÌ¥Ü¥Ç¥£¡¼¡×¤Ë¥Ë¥ó¥Þ¥ê¤À¡££¶Æü¤Ï¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤òË¬¤ì¡¢Ìó£²»þ´Ö¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡£º£¥ª¥Õ¤Ï²¼È¾¿È¤Ø¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤ä¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡Ö£±£°¥¥í¸ºÎÌ¡×¤ò¥Î¥ë¥Þ¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòµ¨½ªÎ»»þ¤ÎÂÎ½Å¤Ï£±£±£´¥¥í¡£¡Öº££±£°£·¥¥í¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤¢¤È£³¥¥í¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢½çÄ´¤Ê·ÚÎÌ²½¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÎý½¬¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£²¿¤è¤êÂÎ¤¬·Ú¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÁö¤ì¤ë¡£ÂÎ½Å¤ò¸º¤é¤·¤¿Ê¬¡¢¡Êºò¥·¡¼¥º¥óÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿¡Ë¥¢¥¥ì¥¹ç§¤Î¾õÂÖ¤â¤¤¤¤¡£Ä«¤â¥Ñ¤Ã¤Èµ¯¤¤é¤ì¤ë¡×¡£ÂÎ¤Ë¥¥ì¤¬½Ð¤Æ¡¢ÂÇ·â¤Î´¶¿¨¤â¤¹¤³¤Ö¤ëÎÉ¹¥¡£¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤È¡¢¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¸þ¤±¤Æ¼«¿®¤¬¤ß¤Ê¤®¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Íè·î£±Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÏÄ´À°¤ò°ìÇ¤¤µ¤ì¤ë£ÓÁÈ¤Ç¡¢Âè£´¥¯¡¼¥ë¤«¤é¤ÎËÜÂâ¹çÎ®¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆµÜºêÆþ¤ê¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£Ç¯Ëö¤ÏÃÏ¸µ²Æì¤Ø¤Îµ¢¾Ê¤ò¹µ¤¨¡¢Îý½¬µòÅÀ¤ÎÊ¡²¬¤ÇÂÎ¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¡£²ÃÆþ£²Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤ÏÂÇÎ¨£²³ä£²Ê¬£¶ÎÒ¡¢£²£³ËÜÎÝÂÇ¡¢£¶£²ÂÇÅÀ¤ÈÁ°Ç¯¤è¤ê¤â¿ô»ú¤òÍî¤È¤·¡¢ÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ÂçË¤¡£¤³¤ÎÆü¡¢¼«¼ç¥È¥ì¤ËÂÓÆ±¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËµÙÂ©Æü¤òÍ¿¤¨¤ë°ìÊý¡¢¼«¿È¤ÏÃ±ÆÈ¤Ç¤ß¤Ã¤Á¤ê´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡ÂÎ¤¬Æ°¤¯¤«¤éÎý½¬¤¬¤Ç¤¤ë¡£Îý½¬¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¼«¿®¤¬¿¼¤Þ¤ë¡£µÕ½±¤ËÇ³¤¨¤ëÃË¤¬¡¢½¼¼Â¤Î¥ª¥Õ¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£