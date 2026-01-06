【GUベストセラー】が大当たりーーッ！ 40・50代こそ狙いたい♡「黒シューズ」

コーデを引き締めながら、大人っぽい雰囲気をまとえる黒のシューズ。40・50代がこれから買うなら、コスパの良さもデザイン性も備わった【GU（ジーユー）】のベストセラーアイテムが狙い目かも。今回はGUの公式オンラインストアで「ベストセラー」の表示が付いている（2025/12/24時点）シューズから、冬ムード満点なブーツとムートン風スリッパをピックアップ。カジュアルにもきれいめにもマッチしやすく、冬の毎日コーデで手放せなくなりそうです。

履き心地◎ ウルトラストレッチ素材のショートブーツ

【GU】「ウルトラストレッチヒールブーツ」＜09 BLACK＞\1,990（税込・セール価格）

無駄のない洗練されたデザインで、ミドル世代のデイリーコーデにぴったりなショートブーツ。すっきりとしたシルエットでボリュームのあるパンツやスカートとも合わせやすく、1足あれば冬のスタイリングで大活躍しそう。公式オンラインストアには、「ジーユー最高水準の伸縮性の高いウルトラストレッチ素材」とあり、履き心地も良いようです。リュクスなムードをまとった黒のブーツは、履くだけで足元からおしゃれを底上げできるかも。黒は、スムースレザー調とスエード調の2種類が展開されています。