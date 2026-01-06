今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された猫ちゃんがドアを開けようとする様子。

室内のドアの前に立ち、前足を伸ばして取っ手に触れる姿は、とても落ち着いた動きだったといいます。投稿はXにて、42万回以上表示され、3万件以上のいいねが寄せられていました。

【写真：ドアの前で『二足立ち』する猫→両方のおててを伸ばして…とんでもなく賢い『驚きの行動』】

両手でドアを開ける猫

今回、Xに投稿したのは「電波やくざ」さん。

投稿には、レバー形式のドアの前にいた猫ちゃん。どうやら、こちらの猫ちゃん、なんとドアを開けることができるのだとか。

猫ちゃんはドアの前に立つと、後ろ足で体を支えながら、前足を上に伸ばしたとのこと。取っ手に届く位置まで体を伸ばし、そのまま両手を使ってドアを開けることに成功したそうです。

飼い主さんによると、「片手でも開けることがある」とのこと。猫の中でもこうも軽々とドアを開けられる子はそう多くないはず…。とってもお利口さんで賢い猫ちゃんですね。

ドアを開ける猫ちゃんに驚く猫好きさんたち

両手で器用にドアを開けた猫ちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「賢すぎる」「すべてがピーン！と伸びててかわいいけど開けたら閉めて欲しい」「かしこさんだねぇ」「器用ですね、いつか指紋認証も突破されそうです」「普段、人がやってることを良く見てるんですねぇ」などの声が多く寄せられていました。どうやら多くの方が、猫ちゃんの器用さに驚きを隠せなかったようですね。

写真・動画提供：Xアカウント「電波やくざ」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。