こりゃもう手放せないっっっ♡【セリア】の「小物ホルダー」が優秀！！！

【セリア】では、日常で使う小物類を便利に収納できるホルダーがラインナップ中。使うたびに探す手間が省けるのは嬉しいところ。バッグやポーチなどに取り付けておけば、小物がバッグ内で迷子になるのも防いでくれます。今回はリップやイヤホンなどの小物の持ち歩きに重宝しそうな「小物ホルダー」をご紹介。

取り違いも防止できる！「キャップキーホルダー」

リップクリームのキャップにはめるだけのこちら。ボールチェーンでバッグなどに取り付けられて、ポーチから出す手間がなくなります。2個入りなので、職場用とお出かけ用に使い分けするのもおすすめ。お気に入りのチャームも一緒に付ければ、より目立ちそうです。

入れたまま充電もできる！？「ワイヤレスイヤホンケースホルダー」

ワイヤレスイヤホンをケースごと収納できるストラップ付きのこちら。バッグ内から探す手間を省けて、お出かけ時のストレスも解消されそうです。@100kin_magさんによれば「充電も入れたままできます」と、使い勝手もバッチリのよう。ボタンを留めておけば、中身が飛び出す心配なく使えそうです。

鍵や定期入れに使えそうな「リール付きクリップ」

ナスカンが付いているこちらは、鍵や定期入れを持ち歩く時にうってつけ。クリップをバッグのポケットのフチなどに差し込むだけで簡単に取り付けられる手軽さが魅力です。必要な時にサッと取り出せてリールからコードが伸びるため、外す手間も不要。デザインはシンプルでバッグにも馴染みやすそうです。

手をあけておきたいときに便利！「レザー風ジャケットホルダー ボタンタイプ」

@nanaironotobira2さんによると「マフラーやジャケット、ストール、手袋などにも安心してつかえそう」というこちら。太めのホルダーがしっかりとキャッチして、床に落ちるのを防げそうです。常にバッグに忍ばせておける、コンパクトなサイズ感も嬉しいところ。キャリーケースのハンドルにも引っ掛けられるので、通勤のみならず旅行などでも便利に使えるかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@nanaironotobira2様、@100kin_mag様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino