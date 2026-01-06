今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、少し不思議な体勢で食事をする猫ちゃんの様子。そこに写っていたのは、三毛猫ちゃんの上にどっしりと乗るボス猫の姿。その状態のまま食事が始まったという、なんとも面白い場面です。投稿はXにて、67.2万回以上表示。4.5万件以上のいいねが寄せられていました。

【動画：膝の上でくつろぐ『オス三毛猫』の上で、『ボス猫』が……まさかの光景】

ボス猫、三毛猫の上でメシを食う

今回、Xに投稿したのは「ねこかます」さん。登場したのは、猫の釿汰ちゃんと三毛猫の翡文ちゃんです。

投稿主さんのお膝の上で横になっていた、翡文ちゃん。そして、その上には…むしゃむしゃご飯を食べているボス猫…釿汰ちゃんの姿が。なかなかカオスな状況ですが、どうやら釿汰ちゃん、翡文ちゃんに覆いかぶさるような体勢でご飯を食べていたようです。

注目したいのは、覆い被せられている翡文ちゃんの表情。何だか表情が無になっているような、瞳がうつろなような…。少なくとも、居心地がいいかは怪しいところです。それでも文句を言わせないあたり、流石ボス猫。これが、力の差…なのかもしれませんね。

ボス猫の面白い行動にX民たちも爆笑

翡文ちゃんの上で、ご飯を食べていた釿汰ちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「圧倒的な力の差だと思いました」「食事の邪魔はさせない意思を感じるｗ」「完全に無になってる翡文」「ふたりの迷場面集に載せたい、大好きなシーンの1つ」「ひふみんのなんか納得いかないって顔よ…笑」などの声が多く寄せられていました。どうやら思わぬ珍場面に笑いがこみ上げてくる方が多いようですね。

そんな、釿汰ちゃんでしたが、現在は天寿を全うし虹の橋へと旅立ったそうです。きっと天国でもボス猫らしく、力強く暮らしていることでしょう。釿汰ちゃんのご冥福をお祈りいたします。

