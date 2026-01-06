陸上の吉居大和（23＝トヨタ自動車）と名古屋テレビ放送の尾形杏奈アナウンサー（26）が6日、結婚を発表した。吉居は自身のSNS、尾形アナはアナウンス局のSNSで発表した。



【写真】結婚を発表した吉居大和と尾形杏奈アナ お似合いすぎる2ショット！

吉居は自身のX（旧ツイッター）を更新し、「私事ですが、1月5日に結婚しました 妻は、大学で知り合った 名古屋テレビ放送アナウンス部の尾形杏奈さんです」と発表。投稿には、尾形アナとの2ショット写真も添えた。「皆様への感謝の気持ちを忘れず 今後も成長し続けられるよう努力を重ねて参ります。今後とも宜しくお願いいたします」と記した。



名古屋テレビのアナウンス部の公式Ｘでも、尾形アナが結婚を同日に報告。今後については「引き続き､関わって下さる方々への感謝を胸に日々の仕事にベストを尽くして参ります」と仕事を継続していくことを記した。



吉居は中央大学時代に、駅伝のトップランナーとして一躍有名に。2年時の箱根駅伝（2022年）には、1区に出走し、1時間00分40秒で区間新記録（当時）を樹立した。卒業後はトヨタ自動車で実業団選手として活動している。



実弟の吉居駿恭も中央大で駅伝ランナーとして活躍しており、3日の箱根駅伝では9区で力走した。インスタグラムのストーリーズでは、兄・大和の結婚を「おめでとう」と祝福していた。



（よろず～ニュース編集部）