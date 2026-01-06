ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズを展開するセガプライズ。

今回は2025年12月25日より順次、全国のゲームセンターなどに登場するサンリオ「初音ミク×シナモロール アクぬい For Amusement Vol.1」を紹介します☆

セガプライズ サンリオ「初音ミク×シナモロール アクぬい For Amusement Vol.1」

© CFM

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662367

登場時期：2025年12月25日より順次

サイズ：全長約6×3.5×14cm

種類：全3種（ノーマル、みみむすび、着ぐるみ）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

アクリルとぬいぐるみを組み合わせた、新しいジャンルのグッズ“アクぬい”に「初音ミク×シナモロール」が登場。

「初音ミク」とサンリオの人気キャラクター「シナモロール」のコラボデザインを、付属のスタンドにかわいく飾れます☆

ほかのアクぬいシリーズと組み合わせることもできる、”アクぬい”シリーズ。

スタンドを入れ替えたり、お気に入りを集めて飾ったり、ぬいぐるみで遊びながら楽しめるプライズです！

新ジャンル“アクぬい”に、「初音ミク」と「シナモロール」のコラボデザインが仲間入り。

セガプライズのサンリオ「初音ミク×シナモロール アクぬい For Amusement Vol.1」は、2025年12月25日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します。

