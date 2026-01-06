BSフジ「JEMTCスペシャル 実況解説野球旅〜プロ野球88年世代旅！第3弾〜」が4日午後7時から放送され、広島の秋山翔吾外野手（37）が巨人・坂本勇人内野手（37）に対して嫉妬心全開？となる場面があった。

野球ファンに毎年好評を博している“実況解説野球旅”も今年が早や3回目。

今回も坂本、秋山のほか、メジャーから11年ぶりの日本球界復帰を果たした楽天・前田健太投手（37）、中日・大野雄大投手（37）の4選手と、すでに現役を引退している元DeNA、巨人の梶谷隆幸氏（37）、元ヤクルトの上田剛史氏（37）という同学年の仲良し6人組が集結し、昨季カムバック賞に輝いた大野に敬意を表して名古屋周辺を旅した。

その最後に開かれた旅館での宴会中のことだった。

突然、梶谷氏が「アキってAB型？」と血液型を聞き、秋山が「A型」と答えると、梶谷氏は「ごめん」と苦笑い。このやりとりにメンバーが笑い、秋山は「二重人格っぽかった？」と楽しそうな笑顔で梶谷氏に聞き返した。

すると、坂本が「ギーがABやん」と番組には出ていないものの、同じ「88世代」のソフトバンク・柳田悠岐外野手（37）の名前を出した。

実は坂本もAB型。「天才！」の声も飛んだ2人には共通の知人がいるそうで、その人物が柳田について語っていたこととして坂本が「めっちゃ適当なんやて。さっきまで今日はナニナニを食べようって言ってたのに、いきなりやっぱこっち食おうみたいな。そういうタイプやねんて。全く一緒やねんて、俺と。マジでAB型は似るわ！みたいな」とAB型2人には共通点があるらしいという話をした。

ここで前田が「勇人、ABっぽくないけどな」と口にすると、坂本も「そう言われる」と肯定。巨人で同僚だった梶谷氏は「AとかO（っぽい）」と坂本のイメージを語った。だが、ここで秋山は「なのに俺のことはABに見えてんの？俺、血液型間違えられたことないよ」と不満げな表情を浮かべた。

坂本が「やっぱAB変わってる人が多いイメージあるけどな」と自ら語ると、梶谷氏はすかさず「勇人、変わってなくない？」とフォロー。「でしょ？」という坂本に、「俺は勇人、変わってないと思う」とさらに続けた。

すると、秋山は「勇人に対する弁護士、多くない？」と、今回に限らず、野球界に慕う人、褒める人の多い坂本に対してジェラシーむきだし。

秋山の大親友・前田が「（坂本は）わがままじゃなくない？」と口を挟んだが、秋山は「それは分かるんだけど、あまりにもみんなが褒めすぎじゃね？」と悔しがった。

梶谷氏が「とんでるところはとんでるけど…」と指摘すると、秋山は「やっと来た！」と歓喜。坂本は「とんでるところはとんでる？」と苦笑いを浮かべて首をかしげたが、梶谷氏は「とんでるよ！」としながらも「だけど、勇人は配慮がメチャクチャある、人に対しての。人の気持ちを察するし、ちゃんと」と坂本の人柄を絶賛し、これには秋山も「それは分かる。本当に分かる」と賛同した。

「このなかで変わってる人、いないなぁ」と坂本。「アキぐらいやな？」とジョークを飛ばすと、秋山は「みんなと同じ考えでいないほうがいいなと思ってる」とキッパリ。

梶谷氏が「普通って言われるの嫌じゃない？」と聞くと、秋山は「普通はダメかも。言われたらちょっと…褒められてないなと思っちゃう。同じキャラクターの人がいっぱいいてもプロの世界とかだったら結局“そこ食い合わない？”って思っちゃう」と熱く語った。

ここで前田が「俺は真面目路線やからさ」とニコニコしながら口にすると、マエケンよりマエケンを知る男・秋山は「誰が言ってんの！？」とツッコミ。それでもマエケンは「キャスター目指してる」と引退後の未来？を笑顔で語り、これには坂本が「マジで健太は余裕でそっちもできるよね」と笑顔で応じていた。