¤¨¤Ã¡Ä¥é¥¹¥È¤Ë°¤¤Í½´¶¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡×½ã»Ò¤Î¿À¸Í¹Ô¤£Ó£Ô£Ï£Ð¤â¢ª¡Ö¿À¸Í¤Ë¤Ï¤Þ¤À£²¿Í¤¬¡×ÊÌ¤ÎÈá·à¤¬µ¯¤³¤ëÀâ¡¡½ã»Ò¤Ï£¹£µÇ¯¤Î½ã»Ò¤Ê¤Î¤«¡©
¡¡°¤Éô¥µ¥À¥ò½Ð±é¤Î£Ô£Â£Ó¥É¥é¥Þ¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª¡×¤Î£Ó£Ð¥É¥é¥Þ¡Ö¿·Ç¯Áá¡¹¡¡ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª¡Á¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÏÃ¡¢¤·¤Á¤ã¥À¥á¤Ç¤¹¤«¡©¡Á¡×¤¬£´Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥é¥¹¥È£³£°ÉÃ¡£¾®Àî½ã»Ò¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¤ÎÈá·à¤òÃÎ¤ê¡¢±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë£±£¹£¹£µÇ¯¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¸þºä¥¥è¥·¡Êºä¸µ°¦ÅÐ¡Ë¤¬µ¢´Ô¡£¾®Àî»ÔÏº¡Ê°¤Éô¥µ¥À¥ò¡Ë¤Ë½ã»Ò¤òÀâÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡Ö¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¿À¸Í¡£½õ¤«¤ë¤«¤â¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡»ÔÏº¤â¡Ö¥Û¥ó¥È¤«¡ª¤Ç¤«¤·¤¿¤¾¥¥è¥·¡ª¡×¤È´¿´î¤·¤¿¤¬¡¢¤Ï¤Ã¤ÈÉ½¾ð¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡Ö¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡Â³ÊÔ´Þ¤ß¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡£»ÔÏº¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡×¤Ï±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÎÉ¤¤¤Î¤«¤È¤Îµ¿Ìä¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡Ä¡£
¡¡Ï¢¥É¥éÈÇ¤Ç¤Ï¡¢½ã»Ò¤Ï¡¢²þ¿´¤·¤Æ¼Â²È¤ÎÍÎÉþ²°¤ò·Ñ¤¤¤À¸µÏ»ËÜÌÚ¤ÎÇÆ¼Ô¸¤Åç¥æ¥º¥ë¡Ê¶Ó¸ÍÎ¼¡Ë¤È¿À¸Í¤Ë°Ü½»¤·¡¢Ì¼½í¡ÊÀ®¿Í¸å¤ÏÃçÎ¤°Í¼Ó¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¡££²¿Í¤Î·ëº§¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»ÔÏº¤ËÇØ¹¤òºî¤Ã¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢£±£¹£¹£µÇ¯£±·î£±£¶Æü¡¢½ã»Ò¤¬µ¢µþ¤·¤Æ»ÔÏº¤òÏ¢¤ì¤Æ¿À¸Í¤Ë¡£¥æ¥º¥ë¤¬¶ÛÄ¥¤·¤ÆÇØ¹¤Î»ÅÎ©¤Æ¤¬ÃÙ¤ì¡Ä·ë¶É¡¢»ÔÏº¤ÏÅìµþ¤ËÆüµ¢¤ê¤Ç¤¤º¡¢ÌëÄÌ¤·°û¤ßÌÀ¤«¤·¤ÆÏÂ²ò¡£ÌÀ¤±¤Æ£±·î£±£·Æü¤ÎÁáÄ«¡¢½ã»Ò¤¬»ÔÏº¤ò±Ø¤ËÁ÷¤ë¤¿¤á¤ËÉÕ¤Åº¤¤¡¢ÉãÌ¼¤Ç¿ÌºÒ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡Â³ÊÔ´Þ¤ß¤Î£Ó£ÐÈÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¥è¥·¤ÎÀâÆÀ¤Ç¡¢½ã»Ò¤¬¿À¸Í¤ËÌá¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÈá·à¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¥æ¥º¥ë¤È½í¤Ï¤Þ¤À¿À¸Í¤Ë¤ª¤ê¡Ä¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¥æ¥º¥ë¤È½í¤Î±¿Ì¿¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤â¡£¡Ö¥æ¥º¥ë¤È½í¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¡©¡×¡Ö½ã»Ò¤¬¿À¸Í¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤òÁË»ß¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡£¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤ÆÍÄ¤¤½í¤È¤æ¤º¤ë¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤«¤ï¤«¤é¤ó¤è¤Í¡×¡Ö¥æ¥º¥ë¤È¥Á¥Ó½í¤À¤±¤Ï¿À¸Í¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¡×¡Ö½ã»Ò¤Á¤ã¤ó¿À¸Í¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é»þ¶õ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤è¤Í¡©¡×¤È¿´ÇÛ¤¹¤ë»ØÅ¦¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿º£²óÊüÁ÷¤ò¼õ¤±¡¢Åìµþ¤Ë»ÔÏº¤ò·Þ¤¨¤ËÍè¤¿½ã»Ò¤Ï¡¢¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¿½ã»Ò¤È¤Î¸«Êý¤âÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£