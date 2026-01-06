「新年から大優勝」宮脇咲良、美デコルテ際立つキャミソールSHOTに反響「ビジュ完璧すぎ」

1月5日、K-POPガールズグループ・LE SSERAFIMのメンバー・SAKURAとして活躍している宮脇咲良がInstagramを更新した。

【写真】美デコルテ＆二の腕が際立つキャミソールSHOTなど公開

宮脇は、自身のInstagramアカウントにて、「年末にしたいこと全部詰め込んだ日」「買いたかった本を買って 買いたかったカメラを買って ポップコーンをお持ち帰りして ラーメンを食べました。」と、自身の近況についてコメント。

あわせて、美しいデコルテや二の腕が際立つキャミソール姿の自撮りショットや、唇に指を当ててカメラを見つめるアップショットなどを公開した。

この投稿に対し、ファンからは、「新年から大優勝」「ビジュ完璧すぎ」「黒髪ショート最高すぎるからずっと見てたい」「本当に綺麗」といった反響が寄せられていた。

LE SSERAFIMのメンバーとして、グローバルな活躍を見せる宮脇。個人としては、1月15日にNHK Eテレで放送される『すてきにハンドメイド』に出演することが決まっている。