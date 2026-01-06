歌手の長渕剛（６９）が親子２ショットを公開した。

５日にインスタグラムを更新し「京都太秦で仕事を終えた文音と合流した」と長女で女優の文音（３７）と京都・愛宕念仏寺を訪れたことを報告。「『お父さん、お疲れ様！去年いろいろあったけど良く頑張ったね』『悔いなし！そんなＬｉｖｅだったよ、ありがとうあやちゃん！』快晴の京都の空は清らかに冷んやりと澄んでいる」と親子の会話を紹介し、２ショットをアップした。

最後は「『長渕剛の使命はまだまだ続くよ、お父さん！』『うん、なんかさ、苦しみではなく、詩をガンガン書きたくなったんだよね、しかも、次はギター１本でやりたい！』『え？きたあーーーっ！』」と父娘の会話で締めた。

この投稿には「親子ツーショット癒されます」「美しいお嬢様とのツーショット幸せですね」「親子関係がとても素敵」「最高のツーショット」「ホッコリします」「素敵な親子の会話」「文音ちゃん、えっちゃんにスタイルが似てめちゃ美しいですね！」「いい笑顔〜」「カップルに見えました」などの声が寄せられている。

長渕は１９８７年に元女優で現在は花創作家の志穂美悦子さんと結婚。８８年に第１子の文音が誕生した。志穂美さんは現在「鬼無里（きなさ）まり」名義でシャンソン歌手としても活動している。