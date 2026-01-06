NVIDIA、次期HPC向けアーキテクチャ「Rubin GPU」発表。組み合わせるCPUは「Vera」に
米NVIDIAは1月5日（現地時間）、CES 2026にあわせて実施した基調講演の中で、次期HPC向け製品の刷新を明らかにした。Vera CPU、Rubin GPUにあわせて、ネットワーク製品としてNVLink 6スイッチやConnectX-9 SuperNIC、Spectrum-6、またBlueField-4 DPUも発表した。
NVIDIAが展開する次期HPC向けプラットフォームの刷新をCPU、GPU、ネットワークのすべてで行うという内容。Vera Rubinへの更新ではBlackwell比で推論トークンを最大10分の1という低コストで提供できるようになり、新しいトランスフォーマーエンジンを搭載したことでNVFP4の性能は最大50ペタFLOPSに突入。Vera CPUは88個の物理コアとLPDDR5Xメモリ間で最大1.2TB/;sもの帯域幅を備え、メモリ集約型ワークロードに対してエネルギー効率とパフォーマンスの両立を実現するという。
NVIDIAカスタムの"Olympus"なるコアを搭載。SMT（Simultaneous Multi-ThreadingではなくSpatial Simultaneous Multi-Threading）で176スレッド動作をサポート
Blackwell比で大幅な性能向上を実現。BlackwellではHopper比で性能がかなり低下したFP32 matrix性能も大幅に引き上げている
ラック内での高度な統合を目指したスイッチ
各領域間の帯域幅
科学計算に大幅なブレイクスルーをもたらすとのこと
