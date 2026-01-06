マキアージュ新作♡白玉ファンデ美容液で叶う明るさと透明感

ベースメイクにスキンケア効果を求める女性たちから支持を集めるマキアージュの“ファンデ美容液”に、新たな選択肢が加わります。透明感と血色感を同時に叶えたいという声に応え、誕生したのは白玉のような明るさを演出する新タイプ。使うたび素肌そのものまで美しく導く、毎日のメイクが楽しみになる注目の新作です。

白玉ファンデ美容液とは

「マキアージュエッセンスリキッドEXブライトグロウ」は、3年連続売上No.1※1のエッセンスリキッドEXから誕生した新タイプ。

よりみずみずしくなめらかに伸び、消えるようにフィットする薄膜仕上げで、白玉のようなワントーン明るい肌印象を叶えます。

SPF30・PA+++で日中の紫外線対策もでき、ファンデーションと日中用美容液を兼ね備えた1本です。

※1 「エッセンスリキッドシリーズ」として。インテージSRI+ ファンデーション市場（リキッド形状）期間：2022年12月～2025年11月 推計販売規模（金額）シェアアイテム*ランキング *インテージ「ブランド」

SHISEIDO新作♡スキンケア高配合フェースカラー「カラー＋グロウ」登場

美容液発想の進化ポイント

資生堂独自の「セラムファースト技術」を継続搭載し、美容液でファンデーション成分を包み込む設計を実現。

さらに新たに「グルタチオン」※2を配合し、つけている間中、美容液が肌にふれ続けます。

また「ブライトピーチパール」により、光の反射で血色感を高め、白浮きせず自然な素肌感を演出。毛穴や色ムラをカバーするポアレスラスティング処方で、美しい仕上がりが1日中*持続します。

*13時間化粧もち

※2 整肌・保護

商品ラインアップと詳細

商品名はマキアージュエッセンスリキッドEXブライトグロウ。容量は24mL、全6品(本体3色・レフィル3色)展開です。

本体は3,600円(税込3,960円)、レフィルは3,400円(税込3,740円)※価格は参考小売価格です。(店舗によって異なる場合があります)。

マキアージュ史上最高※4のうるおいが続き、ノンコメドジェニック・アレルギーテスト済みです。

※4 マキアージュベースメイクシリーズ内

明るさもケアも妥協しない肌へ

なりたい肌に合わせてファンデーションを選ぶ時代に寄り添う、マキアージュの白玉ファンデ美容液。透明感、血色感、うるおいを同時に叶えながら、素肌まで美しく導いてくれます♡

毎日のメイク時間を心地よく、そして前向きにしてくれる新作で、自分史上最高のつるん肌を体感してみてください。