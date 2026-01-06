実は「関西学院大学」出身と聞いて驚く有名人ランキング！ 2位「豊川悦司」を抑えた1位は？
キリスト教主義のグローバルな教育で知られる関西学院大学。そんなイメージとは異なる分野で活躍する有名人が卒業生だったと知ると、ギャップを感じる人もいるかもしれません。
All About ニュース編集部は12月4〜5日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「名門大学出身の有名人」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「実は関西学院大学出身と聞いて驚く有名人」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、俳優の豊川悦司さんです。大学時代に演劇部に所属し、演技の道へ進むために大学を中退。1990年に映画『3-4×10月』でヤクザの組長を演じて注目を集め、その後『課長 島耕作』『きらきらひかる』などコンスタントに映画出演しています。
その後、主演ドラマ『愛していると言ってくれ』（1995年）や『青い鳥』（1997年／ともにTBS系）が大ヒット。近年では、Netflixドラマ『地面師たち』で見せた冷酷な詐欺師役が大きな話題を呼びました。
回答者からは「関西の大学だと思わなかったから」（30代女性／兵庫県）、「台湾か中国の学校卒業かと思っていたから」（40代女性／神奈川県）、「イメージではなかったから」（30代男性／山口県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、東京都の小池百合子都知事です。自分に甘えず退路を断つために関西学院大学を中退し、エジプトの最高学府・カイロ大学へ留学。
その後、キャスターを経て1992年に日本新党から参院選に出馬し、初当選しています。2016年に女性初の東京都知事に就任すると、現在まで都民ファーストを掲げまい進しています。
回答コメントでは「完全に東京のイメージしかないから」（40代女性／大阪府）、「政治の世界で活躍されている方がこの大学からも出ていることに驚いたから」（30代男性／富山県）、「国立大学出身だと思っていた」（30代女性／奈良県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は12月4〜5日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「名門大学出身の有名人」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「実は関西学院大学出身と聞いて驚く有名人」ランキングを紹介します！
2位：豊川悦司／84票
2位にランクインしたのは、俳優の豊川悦司さんです。大学時代に演劇部に所属し、演技の道へ進むために大学を中退。1990年に映画『3-4×10月』でヤクザの組長を演じて注目を集め、その後『課長 島耕作』『きらきらひかる』などコンスタントに映画出演しています。
その後、主演ドラマ『愛していると言ってくれ』（1995年）や『青い鳥』（1997年／ともにTBS系）が大ヒット。近年では、Netflixドラマ『地面師たち』で見せた冷酷な詐欺師役が大きな話題を呼びました。
回答者からは「関西の大学だと思わなかったから」（30代女性／兵庫県）、「台湾か中国の学校卒業かと思っていたから」（40代女性／神奈川県）、「イメージではなかったから」（30代男性／山口県）といったコメントが寄せられています。
1位：小池百合子／99票
1位にランクインしたのは、東京都の小池百合子都知事です。自分に甘えず退路を断つために関西学院大学を中退し、エジプトの最高学府・カイロ大学へ留学。
その後、キャスターを経て1992年に日本新党から参院選に出馬し、初当選しています。2016年に女性初の東京都知事に就任すると、現在まで都民ファーストを掲げまい進しています。
回答コメントでは「完全に東京のイメージしかないから」（40代女性／大阪府）、「政治の世界で活躍されている方がこの大学からも出ていることに驚いたから」（30代男性／富山県）、「国立大学出身だと思っていた」（30代女性／奈良県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)