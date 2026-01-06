給与交渉はいつ切り出すのが最適？ 転職で“年収アップ”を成功させる賢い交渉術【転職のプロが解説】
転職やキャリアに関する悩みや疑問に、ひとつ上を目指す人の転職サイト『type』編集長の三ツ橋りさが回答します。今回は「給与交渉のタイミングと方法」について。
（質問）
次の転職では給与アップを目指したいです。給与交渉はいつ、どのようにすればよいでしょうか。
（回答）
給与交渉は、内定後の最終確認の場で行うのがおすすめ。そして交渉を成功させるには、「タイミング」と「根拠」の2つが重要です。特に面接の場では、あなたが企業に提供できる価値を最大限に伝え、「この給与を出すにふさわしい」と判断してもらうことが最優先です。
詳しくは以下で解説します。
一般的に給与が上がるのは、異業種・異職種へのキャリアチェンジを目的とした転職よりも、経験をさらに生かせるキャリアアップを目的とした転職が基本です。専門性が高ければ高いほど、企業にとって採用難易度が高くなり、結果として高い給与が提示されやすくなります。
提示額を上げるには、「あなたが企業に提供できる価値」を具体的に示す必要があります。そのために、これまでのキャリアで「どのような成果を出したか」、そして「その要因（自分の強み）」を分かりやすく言葉にして、面接で伝えましょう。
企業が抱える課題に対し、「入社後すぐにどんな貢献ができるか」を具体的に伝えられると、「相応の給与を出すにふさわしい」と判断され、結果として提示額が高くなるケースが多いです。
▼交渉のタイミング：「内定後」がベスト
給与交渉を切り出すタイミングは、内定後の条件確認の段階が理想です。面接の序盤で切り出すのは避け、選考中は入社意欲とスキルアピールに集中しましょう。企業があなたを採用したいという意思を固め、内定通知書や労働条件通知書が発行された後に、記載額を確認してから交渉に入ります。
▼交渉額の目安：提示された給与の「+20万円前後」がベスト
交渉する金額について一概には言えませんが、企業が提示した額に対して、年収で換算してプラス20万円前後であれば、常識の範囲内として検討の対象となることが多いです。これ以上の大幅アップを求める場合は、明確な根拠や市場価値のデータが必要になるので注意しましょう。
また、面接中に希望給与を聞かれるケースもあるでしょう。その際に、会社の規定に沿うことや、希望よりも低い額で問題ないことを伝えてしまうと、内定後に交渉するのが難しくなるケースもあります。面接内で聞かれた場合は、「目標額（例：いずれは年収600万円を目指したい）」や「現職と同等以上」「会社の規定に沿う金額」など、状況に応じた意思を正直に伝えましょう。
具体的な交渉理由の例を3つ紹介します。
▼1．現在の給与変動を根拠にする
現時点の給与は源泉徴収票の金額が基準になりますが、今年の昇給や賞与などで見込み額が上がっている場合は、それを交渉の理由とします。
伝え方の例：「提示いただいた給与額を確認いたしました。現職の月給は源泉徴収票ベースで○○万円ですが、今年は昇給と業績賞与が見込まれており、実質的な月給は○○万円になる見込みです。御社での貢献度を考え、○○万円（見込み額+α）で再度ご検討いただくことは可能でしょうか」
▼2．業務範囲の拡大を根拠にする
求人票に記載されていた業務に加え、内定後の面談などでこれまで経験のない新しい業務が加わることが分かった場合、その仕事の負荷と責任の大きさを考慮して交渉します。
伝え方の例：「提示給与について承知いたしました。これまでの経験を生かしつつ、新たに○○業務（追加された業務）にも挑戦させていただく点を踏まえ、改めて月給○○万円でご検討いただくことは可能でしょうか」
▼3．他社の内定を根拠にする
他社からも内定をもらっており、「御社が第一志望だが給与の条件だけがネックになっている」と誠実に伝えます。第一志望の企業への入社意欲が非常に高いことを示すのがポイントです。
伝え方の例：「御社は私の転職軸に最も合致しており、ぜひ入社したいと考えております。しかしながら、現在、他社様より○○万円のオファーをいただいており、この金額差に迷いが生じています。もし御社の提示額を○○万円まで引き上げていただければ、すぐに入社を決断したいのですが、ご検討いただけますでしょうか」
しかし、この話はエンジニアに限ったものではありません。どの職種・業界においても、市場で希少性が高く、入社後すぐに活躍できるような専門性を持っていれば、高い給与になりやすいと考えていいでしょう。
転職をするとき、あれもこれもといろいろな条件を欲張って考えてしまいがちですが、全てを完璧に交渉しようとするのは、現実的ではありません。それよりも大切なのは、「自分にとって、絶対に譲れない条件は何か」をはっきりさせておくことです。給与アップの優先度が高いのであれば、その金額に見合うだけの貢献ができる根拠や理由をしっかりと提示しましょう。あなたが納得のいく条件でステップアップを果たせるよう、心から応援しています。
この記事の執筆者：
三ツ橋 りさ
2006年4月、株式会社キャリアデザインセンターに入社。転職情報誌『Woman type』の編集を経て、転職サイト『女の転職type（旧・女の転職＠type）』のUI/UX改善やサイトリニューアルなどに従事。13年04月〜15年12月まで『女の転職type（旧・女の転職＠type）』の編集長に就任。産育休を経て16年11月より転職サイト『type（旧・＠type）』の編集長として復職。19年10月より2度目の産育休を取得し、21年5月に復職。21年6月からtype編集長に就任し現在に至る。 type■https://type.jp/ 女の転職type■https://woman-type.jp/
(文:三ツ橋 りさ)
