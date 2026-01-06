ナンバープレートで地元愛を感じる「三重県の地名」ランキング！ 2位「鈴鹿」を大差で抑えた1位は？
ナンバープレートに入った地名は、日常的に目にするものだからこそ地域への誇りをさりげなく表現できるもの。古くからの歴史や特色を反映した三重県の地名は、響きだけでも土地柄が伝わってきます。
All About ニュース編集部は11月25日、全国20〜70代の男女300人を対象に「地元愛を感じるナンバープレート」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「ナンバープレートで地元愛を感じる三重県の地名」ランキングを紹介します！
鈴鹿は工業都市として発展し、「F1日本GP」をはじめ、多彩なレースが開催される「鈴鹿サーキット」があることでも有名。モータースポーツが盛んなほか、お茶や伝統工芸品などの特産品も豊富にあります。
回答者からは「県庁所在地ではないし、イメージで愛を感じたから」（50代女性／大分県）、「車好きで熱いイメージがするから」（40代女性／静岡県）、「鈴鹿サーキットが有名だから」（20代男性／鹿児島県）といったコメントが寄せられています。
2020年からは図柄入りのナンバープレートも交付されており、伊勢神宮の鳥居や伊勢志摩を代表する景観が描かれています。
回答コメントでは「自分の地元が大好きな人が多いから」（20代女性／栃木県）、「伊勢神宮を擁する“日本の心のふるさと”だし、神聖さと観光地としての誇りを感じるので」（50代男性／広島県）、「正式な市区町村名ではないのに、三重県を象徴する名前なのでかっこいい」（30代男性／愛知県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
(文:くま なかこ)
