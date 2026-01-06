「いちごが旬の季節です！」【ファミマのいちご狩り】今しか食べられない「いちごスイーツ」5選
2026年のテーマは“白をまとったいちご狩り”！
ファミリーマートの人気企画「ファミマのいちご狩り」が、2026年1月6日よりスタート。今年は、“白をまとった”いちごスイーツやお菓子16種類が登場。
今回は、フードライターである筆者が「本当においしかった」と感じたおすすめの商品を5つ厳選。ぜひチェックしてみてください。
1. 「もちっと食感 いちごのクレープ」398円
最初に紹介するのは、「もちっと食感 いちごのクレープ」398円（税込）。こちらは、白いクレープ生地の中にミルクムースを包み、仕上げにいちごの果肉がぜいたくにトッピングしてあります。
手で持つと、崩れてしまいそうなほどのやわらかさ。もちもちの白いクレープ生地に、ふわふわのミルクムースがぎっしり詰まっています。
2. 「もっちりクリームロール（いちごソース入り）」380円
続いて紹介するのは、「もっちりクリームロール（いちごソース入り）」380円（税込）。いちごクリームといちごソースのダブル仕立てが特徴のクリームロールで、カットされたロールケーキが5切れ入っています。
ひと口食べると、生地は驚くほどに“もっちもち”。やわらかな生地に、滑らかな口どけのいちごクリームとほんのり甘酸っぱいいちごソースが重なり、ふわとろ食感が楽しめます。もちもち＆ふわとろの食感に癒されるスイーツです。
3. 「八天堂 冷やして食べる白いくりーむパン 福岡あまおういちご」298円
続いて紹介するのは、「八天堂 冷やして食べる白いくりーむパン 福岡あまおういちご」298円（税込）。クリームパンが名物の昭和8年創業「八天堂」との期間限定コラボ商品です。
福岡県産あまおうを使用したいちごジャムとミルククリームが、ふんわりとした白いパン生地で包まれています。冷蔵庫でしっかり冷やして食べるのがおすすめ。
ひんやりとしたミルククリームはとろっと滑らかで上品な甘さ。いちごジャムと合わさることで、2つのおいしさが口いっぱいに広がります。
エアリーでやわらかなパン生地とのバランスも絶妙で、軽くてあっという間に完食してしまうほどのおいしさです。
4. 「ザクザク食感 いちごのクッキーシュー」230円
続いて紹介するのは、「ザクザク食感 いちごのクッキーシュー」230円 （税込）。いちご果肉入りのいちごクリームといちごソースを詰め込まれたシュークリームです。
ホワイトチョコレートでコーティングされた白いクッキーシューは、見た目のインパクトも抜群。食べる前から伝わるザクザク感に、思わずテンションが上がります。
ひと口かじると、まるでクッキーを食べているかのようなザックザク食感。中には甘酸っぱいいちごクリームといちごソースがたっぷり入っていて、いちごの風味をしっかり楽しめます。
先に紹介した「もっちりクリームロール」よりも、いちごソースが多めに感じられました。
5. 「しみこみショコラいちご」348円
最後に紹介するのは、「しみこみショコラいちご」348円（税込）。素材や製法にこだわったファミマの中でも“プレミアム”なシリーズのチョコレートです。
ドライいちごの表面をコーティングするのではなく、ドライいちごの中にホワイトチョコをしみこませてあります。
ひと口食べると、サクッとしたドライいちごの食感のあとにホワイトチョコレートがじゅわっと口の中に広がります。いちごは大きめで満足感もあり、リッチな味わいのプチぜいたくな一品です。
今回ご紹介した商品は全て「ファミリーマート」でしか買えない期間限定商品。気になったスイーツがありましたら、ぜひ店舗でチェックしてみてください。
※商品の在庫状況は日々変動するため、紹介した商品が「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承ください。
▼市岡 彩香プロフィール
グルメ情報を中心にWebメディア、雑誌などで執筆する傍ら、ナレーターやMCとして活動する「話せるフードライター」。トレンドのリサーチは欠かさず、年間500以上の新商品を試食。All About グルメガイド。
(文:市岡 彩香（フードライター）)