今年もいちごの季節が到来！ ファミリーマートでは1月6日から「ファミマの白をまとったいちご狩り」がスタートしました。16種類のいちごスイーツの中から、「本当においしかった」商品をフードライターの筆者が厳選して5品ご紹介します。※画像：筆者撮影

2026年のテーマは“白をまとったいちご狩り”！


ファミリーマートの人気企画「ファミマのいちご狩り」が、2026年1月6日よりスタート。今年は、“白をまとった”いちごスイーツやお菓子16種類が登場。

今回は、フードライターである筆者が「本当においしかった」と感じたおすすめの商品を5つ厳選。ぜひチェックしてみてください。

1. 「もちっと食感 いちごのクレープ」398円


最初に紹介するのは、「もちっと食感 いちごのクレープ」398円（税込）。こちらは、白いクレープ生地の中にミルクムースを包み、仕上げにいちごの果肉がぜいたくにトッピングしてあります。

手で持つと、崩れてしまいそうなほどのやわらかさ。もちもちの白いクレープ生地に、ふわふわのミルクムースがぎっしり詰まっています。

ムースはボリュームがありながらも口どけが軽く、ぺろっと完食できる食べやすさ。いちごの甘酸っぱいおいしさがアクセントになっています。

2. 「もっちりクリームロール（いちごソース入り）」380円


続いて紹介するのは、「もっちりクリームロール（いちごソース入り）」380円（税込）。いちごクリームといちごソースのダブル仕立てが特徴のクリームロールで、カットされたロールケーキが5切れ入っています。

ひと口食べると、生地は驚くほどに“もっちもち”。やわらかな生地に、滑らかな口どけのいちごクリームとほんのり甘酸っぱいいちごソースが重なり、ふわとろ食感が楽しめます。もちもち＆ふわとろの食感に癒されるスイーツです。

3. 「八天堂 冷やして食べる白いくりーむパン 福岡あまおういちご」298円


続いて紹介するのは、「八天堂 冷やして食べる白いくりーむパン 福岡あまおういちご」298円（税込）。クリームパンが名物の昭和8年創業「八天堂」との期間限定コラボ商品です。

福岡県産あまおうを使用したいちごジャムとミルククリームが、ふんわりとした白いパン生地で包まれています。冷蔵庫でしっかり冷やして食べるのがおすすめ。

ひんやりとしたミルククリームはとろっと滑らかで上品な甘さ。いちごジャムと合わさることで、2つのおいしさが口いっぱいに広がります。

エアリーでやわらかなパン生地とのバランスも絶妙で、軽くてあっという間に完食してしまうほどのおいしさです。

4. 「ザクザク食感 いちごのクッキーシュー」230円


続いて紹介するのは、「ザクザク食感 いちごのクッキーシュー」230円 （税込）。いちご果肉入りのいちごクリームといちごソースを詰め込まれたシュークリームです。

ホワイトチョコレートでコーティングされた白いクッキーシューは、見た目のインパクトも抜群。食べる前から伝わるザクザク感に、思わずテンションが上がります。

ひと口かじると、まるでクッキーを食べているかのようなザックザク食感。中には甘酸っぱいいちごクリームといちごソースがたっぷり入っていて、いちごの風味をしっかり楽しめます。

先に紹介した「もっちりクリームロール」よりも、いちごソースが多めに感じられました。

5. 「しみこみショコラいちご」348円


最後に紹介するのは、「しみこみショコラいちご」348円（税込）。素材や製法にこだわったファミマの中でも“プレミアム”なシリーズのチョコレートです。

ドライいちごの表面をコーティングするのではなく、ドライいちごの中にホワイトチョコをしみこませてあります。

ひと口食べると、サクッとしたドライいちごの食感のあとにホワイトチョコレートがじゅわっと口の中に広がります。いちごは大きめで満足感もあり、リッチな味わいのプチぜいたくな一品です。

今回ご紹介した商品は全て「ファミリーマート」でしか買えない期間限定商品。気になったスイーツがありましたら、ぜひ店舗でチェックしてみてください。

※商品の在庫状況は日々変動するため、紹介した商品が「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承ください。

▼市岡 彩香プロフィール
グルメ情報を中心にWebメディア、雑誌などで執筆する傍ら、ナレーターやMCとして活動する「話せるフードライター」。トレンドのリサーチは欠かさず、年間500以上の新商品を試食。All About グルメガイド。
(文:市岡 彩香（フードライター）)