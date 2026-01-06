4つの言葉の空欄に共通して入る「2文字のひらがな」を当てる脳トレクイズです。身近な言葉ばかりですが、意外とパっと思い浮かばないかもしれませんよ。

写真拡大

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

少し悩ましいですが、解けたときの爽快感がたまらない問題です。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□しゃ
こう□□
□□しん
□□ざら

答えを見る






正解：はい

正解は「はい」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「はい」を入れると、次のようになります。

はいしゃ（歯医者・敗者）
こうはい（後輩・荒廃）
はいしん（配信・背信）
はいざら（灰皿）

今回は「歯医者」や「後輩」といった人間関係や職業にまつわる言葉から、現代ならではの「配信」、そして「灰皿」のような具体的なモノまで、幅広いジャンルの言葉が揃いました。特に「はいしゃ」や「こうはい」は、日々の生活の中で口にする機会も多い言葉ですね。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)