¡Ö¥¸¥ë¥¹¥Á¥å¥¢¡¼¥È¡×½Õ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÈ¯Çä¡ª¡¡²Ö¤Ó¤é¤ò½Å¤Í¤¿¥É¥ì¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥«¥é¡¼¤Ê¤ÉÅ¸³«
¡¡¡Ö¥¸¥ë¥¹¥Á¥å¥¢¡¼¥È ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡×¤Ï¡¢1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¡¢²Ö¡¹¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò½É¤·¤¿¥á¥¤¥¯¤¬³ð¤¦¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¡¢Á´¹ñ¤ÎÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤È¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈ¯Çä¡£¸½ºß¡¢Í½Ìó¼õÉÕÃæ¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸ÂÄê2¿§¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡Á´6¿§¤Î¥¢¥¤¥«¥é¡¼¥Ñ¥ì¥Ã¥È°ìÍ÷
¢£Áª¤Ù¤ë¸ÂÄê¥¥Ã¥È¤âÍÑ°Õ
¡¡º£²ó¡ÈDress Up with Bloom¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢²Ö¤Ó¤é¤ò½Å¤Í¤¿¥É¥ì¥¹¤Î¤è¤¦¤ÊºÌ¤ê¤¬¤Þ¤Ö¤¿¤Ë¤È¤±¹þ¤à¿·¥¢¥¤¥«¥é¡¼¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¡¡Á´6¿§¤Î¤¦¤Á¸ÂÄê2¿§¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡Ö¥É¥ì¥¹¥É¥Ö¥ë¡¼¥à ¥¢¥¤¥º¡×¤Ï¡¢°Û¤Ê¤ë¼Á´¶¤È¿§¤Î½Å¤Ê¤ê¤ÇÎ©ÂÎ´¶¤ò¤â¤¿¤é¤¹¿·ºî¥¢¥¤¥«¥é¡¼¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡£¤·¤Ã¤È¤ê´¶¤ÈÌ©ÃåÎÏ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¥É¥ì¥¹¥Õ¥£¥Ã¥È¥ª¥¤¥ë¤ä¡¢Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ëÌÀ¤ë¤µ¤ò¤¢¤¿¤¨¤ë¥¤¥ë¥ß¥Í¥¤¥È¥Ù¡¼¥¹¥Ñ¡¼¥ë¤Ê¤É¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Î©ÂÎ´¶¤È²Ú¤ä¤®¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÈ©¤¢¤¿¤ê¤Ç¶Ñ°ì¤ÇÈþ¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤ò³ð¤¨¤ë¡Ö¥¢¥¤¥«¥é¡¼¥Ö¥é¥·¶¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¤ä¤ä¾®¤Ö¤ê¤ÊËÜÂÎ¤È¼Ð¤á¥«¥Ã¥È¤ÎÌÓÀè¤Ë¤è¤ê¾®²ó¤ê¤¬¤¤¯¤¿¤á¡¢ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤ËÅÉÉÛ¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢È©¤Ë¿¨¤ì¤¿¤È¤¤Î¿´ÃÏ¤è¤µ¤È¥³¥·¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Þ¥¹¥«¥é¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥Ã¥·¥å ¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¥«¡¼¥é¡¼¡×¤Î¿·¿§¡õ¸ÂÄê¿§¤ä¡¢¥Á¡¼¥¯¥«¥é¡¼¡Ö¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥Ú¥¿¥ë ¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¡×¤Î¿·¿§¡õ¸ÂÄê¿§¡¢¥ê¥Ã¥×¡Ö¥ê¥Ã¥×¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à ¥°¥í¥¦¡×¤Î¸ÂÄê¿§¤Ê¤É¤¬¤½¤í¤¦¤Û¤«¡¢¹¥¤¤Ê¿§¤ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Áª¤Ù¤ë¸ÂÄê¥¥Ã¥È¡ÖDRESSED BLOOM KIT¡×¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£
