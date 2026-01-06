「相変わらずかっこいい」34歳の日本代表DFがオフショット公開！ NBAとNFLの観戦を楽しむ姿にファン注目「いい笑顔ですね〜」「羨ましい」
シント＝トロイデンの谷口彰悟がインスタグラムを更新。今冬のオフショットをアップロードした。
34歳の日本代表DFは、「Happy new year」と新年のあいさつ。「Winter holiday moments」と綴り、アメリカでNBAとNFLの観戦を楽しむ姿を公開した。
この投稿には「いい笑顔ですね〜」「ハンサムな」「えーー楽しそうーー！」「バスケやってても違和感ない」「NBAマイアミ・ヒート観戦からのNFLマイアミ・ドルフィンズ観戦、羨ましい」「相変わらずかっこいいです」「いよいよW杯イヤー」といったコメントが寄せられた。
2024年11月にアキレス腱断裂の大怪我をした谷口は、昨年末に復帰して日本代表のピッチにも戻ってきた。６月に開幕する北中米ワールドカップでの活躍にも期待が高まっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「相変わらずかっこいい」谷口彰悟が今冬のオフショットを公開！
34歳の日本代表DFは、「Happy new year」と新年のあいさつ。「Winter holiday moments」と綴り、アメリカでNBAとNFLの観戦を楽しむ姿を公開した。
この投稿には「いい笑顔ですね〜」「ハンサムな」「えーー楽しそうーー！」「バスケやってても違和感ない」「NBAマイアミ・ヒート観戦からのNFLマイアミ・ドルフィンズ観戦、羨ましい」「相変わらずかっこいいです」「いよいよW杯イヤー」といったコメントが寄せられた。
2024年11月にアキレス腱断裂の大怪我をした谷口は、昨年末に復帰して日本代表のピッチにも戻ってきた。６月に開幕する北中米ワールドカップでの活躍にも期待が高まっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「相変わらずかっこいい」谷口彰悟が今冬のオフショットを公開！