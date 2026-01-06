点取り屋補強を狙うユベントス、25歳ストライカーを放出→30歳のノルウェー代表FW獲得を計画と現地報道！
2019−20シーズン以来のセリエA優勝を目指すユベントスが、この冬にストライカーの補強を狙っているようだ。 セリエAで首位インテルと勝点６差の４位につけるユベントスは、主砲のドゥシャン・ヴラホビッチが内転筋を負傷して離脱中。イタリア紙『ガゼッタ・デッロ・スポルト』は、その代役としてアトレティコ・マドリーのノルウェー代表FW、アレクサンデル・スルロットに興味を示していると報じた。 現在30歳のスルロットは、昨シーズンに加入１年目のアトレティコでチームトップのリーグ戦20ゴールを記録。今シーズンも18試合に出場して５ゴールと、主力として活躍している。
アトレティコとの契約は28年６月まで残っていて、ユベントスにとっては獲得のハードルは低くないだろう。記事によれば、ユベントスはスルロット獲得に向け、25歳のカナダ代表FW、ジョナサン・デイビッドをトレード要員として放出することも検討しているという。 今シーズン夏にリールから加入したデイビッドだが、リーグ・アンで通算87ゴールを挙げた得点力は発揮できず、ここまでセリエA17試合でわずか１ゴール。期待を大きく裏切っている。デイビッド本人もラ・リーガでのプレーに前向きで、アトレティコ側もオファーを検討する余地があるという。 前線のテコ入れを目指すユベントスは、スルロットの他にもウルグアイ代表ストライカーのダルウィン・ヌニェス（アル・ヒラル）、さらに23−24シーズンまで所属したフェデリコ・キエーザ（リバプール）のリストアップも報じられている。 ユベントスは冬の補強を成功させ、セリエＡでの復権を果たせるか。構成●ワールドサッカーダイジェスト編集部【記事】「日本の大ヒットだ」１位エムバペ、２位ハーランド…日本人エースがなんと５位！世界の“ストライカー格付け”に韓国メディアが仰天！「ラウタロより上位」
