2026Ç¯¤ÎÀ¯¼£¡¢·ÐºÑ¤òÅ¸Ë¾¤¹¤ë¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ë2026¡×¡£2²óÌÜ¤È¤Ê¤ë1·î6Æü¤Ï¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤ä¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´ÀþÌäÂê¤Ê¤É¤Ë¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤«¡¢ÎëÌÚ¹¯Í§ÃÎ»ö¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¥¹¥Ôー¥É´¶¤ò¤â¤Ã¤Æ¸©À¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡×Êª²Á¹âÂÐºö¡¢Â¿Ê¸²½¶¦À¸¡¢¥ê¥Ë¥¢ÌäÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö·§¡×¡© ÎëÌÚÃÎ»ö¤Ë¿·½Õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡Ú¤É¤¦¤Ê¤ë2026¡Û②Êª²Á¹âÂÐºö¡§¥«¥®¤Ï¡Ö±ß°ÂÀ§Àµ¡×¤È¡Ö¶âÍø¡×
Q. ¤ä¤Ï¤ê¤³¤ÎÊª²Á¹â¤Ç¸©Ì±¶ì¤·¤¤¾õÂÖÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÐºö¤È¤·¤Æ¸½¾õ¤Ç¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬Í¸ú¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ãÀÅ²¬¸© ÎëÌÚ¹¯Í§ÃÎ»ö¡ä¡Öº£¤ÎÀ¯¸¢¤Ç¤âÊª²Á¹âÂÐºö¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤º¤Ï²áÅÙ¤Ê±ß°Â¤òÀ§Àµ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÏÉ¬¤º¡Ø¶âÍø¤¬¤¢¤ë»þÂå¡Ù¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£·ÐºÑ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀ¸¤Êª¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¾ï¤Ë¤½¤³¤ò¿ô»ú¤ä¾õ¶·¤ò¸«¤Ê¤¬¤é·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¸©Æâ·ÐºÑ¤ò»Ù¤¨¤ë³°¹ñ¿Íºà¤¬Áý¤¨¤ëÃæ¡¢Â¿Ê¸²½¶¦À¸¤ò¤É¤¦¿ä¿Ê¤¹¤ë¤Î¤«¡£
Q. ³°¹ñ¿Í¤Î¼õ¤±Æþ¤ìÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤ÏÃÎ»ö¤¬ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¬Ìî¤Î1¤Ä¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢¸½¾õ¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡©
¡ãÎëÌÚÃÎ»ö¡ä¡Ö¤³¤ì¤«¤é³°¹ñ¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÏÉ¬¤ºÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¹ñ¤ÎÌò³ä¡¢¼«¼£ÂÎ¤ÎÌò³ä¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï´ë¶È¤ÎÌò³ä¡¢¹ñÌ±¤ÎÌò³ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤òÄê¤á¤¿¡Ø´ðËÜË¡¡Ù¤ò¤Þ¤º¤Á¤ã¤ó¤È¤Ä¤¯¤ê¤Ê¤µ¤¤¡¢¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤é¤½¤ì¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤ëÀìÌç¤ÎÁÈ¿¥¤òÆâ³ÕÉÜ¤Î¤â¤È¤Ë¤Ä¤¯¤ê¤Ê¤µ¤¤¤È¡£
¤³¤ì¤ò20Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é»ä¤Ï¹ñ¤ËÄó¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò¤¼¤Ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡£¤½¤Î¾å¤ÇË¡¤òÈÈ¤¹³°¹ñ¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¸·¤·¤¯ÂÐ½è¤¹¤ë¡£ËÜËöÅ¾ÅÝ¤·¤Æ¤Ï¤À¤á¤Ç¤¹¡×¥ê¥Ë¥¢ÌäÂê¡§¾ÇÅÀ¤Ï¡ÖÊä½þ¡×¤ÎÊ¸½ñ²½
Ä¹°ú¤¯¥ê¥Ë¥¢ÌäÂê¡£2024Ç¯¡¢¸©¤ÎÀìÌçÉô²ñ¤Ç¿å»ñ¸»¤Ë´Ø¤¹¤ëÂÐÏÃ¤Ï½ªÎ»¤·¡¢¾ÇÅÀ¤Ï¡ÖÊä½þ¤Îºß¤êÊý¡×¤Ø¤È°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q. ¿å»ñ¸»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ»ö¤ÏÊä½þ¤ÎÀÁµá´ü¸Â¤È¤«¸ÂÅÙ¤òÄê¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²þ¤á¤ÆÊä½þÆâÍÆ¤Îºß¤êÊý¤Ï¡©
¡ãÎëÌÚÃÎ»ö¡ä¡ÖÊä½þ¤Î´ü¸Â¤ÏÀß¤±¤Ê¤¤¡£¡Ø¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÊä½þ¤¹¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ÎÀè¤ÏÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¤Ç¡¢Êä½þ¤Î¸ÂÅÙ¤òÀß¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤½¤ì¤«¤é°ø²Ì´Ø·¸¤ÎÎ©¾Ú¤Ï¸©¤äÎ®°è¤Î»ÔÄ®¤Ëµá¤á¤Ê¤¤¤È¡£
¤³¤ì¤ÏJRÅì³¤¤ÏÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊ¸½ñ²½¤·¤Æ¡¢¾Íè¤Ë¤º¤Ã¤È»Ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡£º£¤½¤ÎÃÊ³¬¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¡×2026Ç¯¤ÎÊúÉé¤ò´Á»ú1Ê¸»ú¤Ë¤¹¤ë¤È¡©
ºÇ¸å¤Ë¡¢2026Ç¯¤ÎÊúÉé¤ò´Á»ú1»ú¤Çµá¤á¤é¤ì¤¿ÎëÌÚÃÎ»ö¡£Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÎÀ¤Áê¤òÉ½¤¹´Á»ú¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡Ö·§¡×¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î²ò¼á¤Ï¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡ãÎëÌÚÃÎ»ö¡ä¡Ö¡Ø·§¡Ù¤òÊ¬²ò¤¹¤ë¤È¡¢¡ØÇ½¡ÊÇ½ÎÏ¡Ë¡Ù¤Î¤â¤È¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ø¤ì¤ó¤¬¡Ê灬¡Ë¡Ù¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢²Ð¤òÉ½¤¹Éô¼ó¡£¤³¤ì¤ÏÇ³¤¨À¹¤ë±ê¤À¤È¤«¡¢Àª¤¤¤À¤È¤«¡¢¥¹¥Ôー¥É´¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
¡Ö¡ØÇ½ÎÏ¡Ù¤òºÇÂç¸ÂÈ¯´ø¤·¤Æ¡¢¤³¤Î²Ð¤Î¤è¤¦¤ËÀª¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¹¥Ôー¥É´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¸©À¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¤È¤¤¤¦°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤³¤³¤ËÂ÷¤·¤¿¤Î¤È¡¢¤³¤ì¡Ê¡ØÇ½¡Ù¤È¡Ø²Ð¡Ù¤¬¡ËÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡¢¡Ø·§¤ÎÈï³²¤ÏÍÞ¤¨¤Þ¤¹¤è¡Ù¤È¡×
2025Ç¯¤Î¾ÝÄ§¤À¤Ã¤¿´Á»ú¤òÊ¬²ò¤·¡¢¡ÖÇ½ÎÏÈ¯´ø¡×¤È¡Ö¥¹¥Ôー¥É´¶¡×¤Ø¤Î·è°Õ¡¢¤µ¤é¤Ë¥¯¥ÞÈï³²ÂÐºö¤Ø¤Î»×¤¤¤Þ¤Ç¹þ¤á¤¿ÎëÌÚÃÎ»ö¡£¼Â¹ÔÎÏ¤ò½Å»ë¤¹¤ëÃÎ»ö¤Î»ÑÀª¤¬¿§Ç»¤¯½Ð¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£