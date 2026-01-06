¡Úµð¿Í¡Û¡ÖÉ¬¤º¿·¤·¤¤Áª¼ê¤¬¿¤Ó¤Æ¤¯¤ë¡×¼ã¼êÂæÆ¬¤Ë´üÂÔ¤Î»³¸ý¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¡£²Ç¯ÌÜ¤ÎÀÐÄÍÍµØ¹¤ËÃíÌÜ
¡¡µð¿Í¤Î»³¸ý¼÷°ì¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬£¶Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡Ö»þ»öÄÌ¿®¥°¥ë¡¼¥×¿·Ç¯¸ßÎé²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¼çË¤¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤¬¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤·¤Æ¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È·ÀÌó¹ç°Õ¡£³¤³°£Æ£Á¤Çºòµ¨¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¤ËÂ³¤ÅêÂÇ¤ÎÃì¤¬³¤¤òÅÏ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»³¸ý¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¼ã¼ê¤ÎÂæÆ¬¤òÇ®Ë¾¡£¡Ö¤É¤ó¤ÊÌ¾Áª¼ê¤Ç¤â°úÂà¤Î»þ¤¬¤¤¤Ä¤«Íè¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¤â¥¨¡¼¥¹¤ä£´ÈÖ¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÏÉ¬¤º¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¼¡¤ËÉ¬¤ºÃ¯¤«¤Ï½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â²¿²ó¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï·Ð¸³¤·¤Æ¤¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£É¬¤º¿·¤·¤¤Áª¼ê¤¬¿¤Ó¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡´üÂÔ¤¹¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö·ë¹½¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£¤Þ¤¢ÌÜÎ©¤Ä¤È¤³¤í¤Ç¤ÏÀÐÄÍ¤ÏÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¤è¤Í¡£º£Ç¯£²Ç¯ÌÜ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀè¤¬Ä¹¤¤¤±¤É¤Í¡££±·³¤Ç²¿»î¹ç¤«¤Ç¤â·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤È¤Þ¤¿°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÇÆþÃÄ£±Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¡¢£²·³¤ÇÂÇÎ¨£³³ä£²Ê¬£·ÎÒ¤Î¹âÂÇÎ¨¤ò»Ä¤·¡¢£±·³¤Ç¥×¥í½é°ÂÂÇ¤âÊü¤Ã¤¿¶â¤ÎÍñ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£