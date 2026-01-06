TBS日比麻音子アナ、結婚を生報告 ラジオで発表 お相手は「大学生のときからの友人の男性」
【モデルプレス＝2026/01/06】TBSの日比麻音子アナウンサー（32）が1月6日、TBSラジオ「アフター6ジャンクション2」（月〜木曜日20時〜）に生出演。結婚したことを発表した。
【写真】TBS日比アナ「ドラマの影響であたしが作ってみた」話題の手料理
同番組の火曜パートナーを務める日比アナ。新年1発目の出演となったこの日の冒頭では、パーソナリティーのライムスター宇多丸から「色んなニュースが飛び交う中で、あれ、出ている…？この件を片付けないと」と話題を振られると、日比アナは「ちょっとすみません。新年のご挨拶ということで…」と切り出し、持参してきた手紙を読み上げ、「貴重な放送時間を頂戴し、私事で大変恐縮ではございますが、この度、結婚いたしました」と伝えた。
お相手については、「大学生のときからの友人の男性です」と説明。「新たに家族も増え、より一層責任感を強く持ちながら、変わらずこれからも誠実にお仕事を頑張りたいと思っておりますので、今年もTBSアナウンサー・日比麻音子をどうぞよろしくお願いいたします！」と続け、「長きに渡ってお耳を貸してくださるリスナーさん。そして何よりも大切な実家である『アトロク』で、まず自分の言葉でお伝えできれば、という強い思いがありまして、重ねて放送時間をいただき恐縮ではありますが、ご報告させていただければと思います」と同番組内で報告した理由も明かした。
日比アナは1993年7月5日生まれ、東京都出身。青山学院大学文学部英米文学科を卒業し、2016年に入社。中学校・高等学校教諭1種免許（英語）や英検準1級を持つほか、全国大学生英語即興スピーチ大会で優勝した経歴も。ラジオ番組「アフター6ジャンクション」のほか、TBS「Nスタ」「オオカミ少年」「王様のブランチ」なども担当。2025年大晦日には「オールスター体育祭」にも出演していた。（modelpress編集部）
情報：TBSラジオ
【Not Sponsored 記事】
◆日比麻音子アナ、ラジオで結婚発表
◆日比麻音子アナ、2016年にTBS入社
