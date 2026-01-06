型を捨て心で舞う“コンテンポラリーダンス”「自由」の先にある創造の世界 その魅力とは？ 鹿児島
こちらのコンテンポラリーダンスをご存知でしょうか？
「現代の舞踊」とも訳され振付や表現方法に決まりがなく、バレエやジャズなどを取り入れ、自由に体を動かすダンスです。
このダンスを専門とした県内唯一のダンス教室が鹿児島市にあります。講師の女性が語る、その魅力とは？
指先、目線、呼吸一つまで。感情に身を任せて、自由に体を動かすコンテンポラリーダンス。その魅力や表現する楽しさを伝える人がいます。
（前田麻緒さん）「自由が一番の魅力」
鹿児島市出身のコンテンポラリーダンサー・前田麻緒さん（36）。
9歳からバレエを学び、高校を卒業したあと中国の北京舞踏学院へ留学しました。そこで出会ったのが、コンテンポラリーダンス。初めて目にしたダンスに衝撃を受けました。
（前田麻緒さん）「楽しかった、自由で大きく動ける。先生が褒めてくれたおぼえがあり好きになった」
その魅力を鹿児島でも伝えようと、2020年にダンス教室を開設。小学生から40代までの幅広い世代に、全身を使って表現する楽しさを伝えています。
コンテンポラリーダンスに魅了された生徒の一人、池田高校1年の神宮司まゆりさんです。バレエを学ぶ中で前田さんに出会いました。
（神宮司まゆりさん）「（コンテンポラリーダンスは）きっちりとした型にはまっていないので、それぞれの踊りの色が見えておもしろい」
表現力をさらに磨こうと、今年9月からイギリスのバレエ学校へ留学することを決めました。
（神宮司まゆりさん）「前田先生の踊りや注意を吸収して留学に向かいたい」
あす7日、前田さんは神宮司さんを含む教室の生徒およそ20人と共に初めての舞台公演を開きます。コンテンポラリーダンスをより多くの人に知ってもらう貴重な機会。練習にも熱が入ります。
（前田麻緒さん）「今のまま70%で本番やるとそこそこ。お客さんも『ふーんまぁいいんじゃない』みたいな感じになる。何回やっても100%で踊れますぐらいまでやって」
（前田麻緒さん）「（コンテンポラリーダンスを）見るのが初めての人が多いと思うので、こんなジャンルがあるんだと知ってほしいし好きになってほしい」
踊る人も自由、観客の受け取り方も自由。初めての舞台はあす7日、鹿児島市の宝山ホールで開かれます。
舞台「楽園創造」は7日、宝山ホールで午後7時15分開演です。
【舞台「楽園創造」・鹿児島市宝山ホール】・当日券（3200円） ・午後7時15分開演
