52歳、新卒で勤続30年。定年まで今の会社で働けるか不安／LiLiCoさんが回答

定年まで会社が存続するか不安。何か準備したほうがいい？

超高齢社会を迎え、「人生100年時代」といわれる現代。だからこそ、考えだしたら不安でたまらない、家族や自分の老後の生活。各分野のスペシャリストが、そんなあなたの不安にそっと寄り添います。

新卒で今の会社に入社し、勤続30年になります。社風もおだやかで居心地はいいのですが、このところ事業の縮小や営業所の統合が続いています。今後、自分がリストラの対象になってしまったり、業績不振が続いて倒産という最悪の事態も考えられます。できれば今の会社で定年まで乗り切りたいのですが、正直、不安を感じています。いざというときのために何か準備をしておいたほうがいいのでしょうか。

（52歳・男性）

LiLiCoさんの回答

仕事は、「人とのつながり」がすべて。社内外の人と積極的にコミュニケーションをとって。

お悩み回答者LiLiCoさん

私もいつか仕事がなくなるんじゃないかって不安に思うことはありますよ。でも、たとえ芸能界を引退したとしても、どこかで働いていける自信はあります。なぜなら、「人とのつながり」をいちばん大切にしてきたから。これまでいっしょに仕事をしたい、つながりたいと思う人とは自分から積極的にコミュニケーションをとってきました。それが人脈となって仕事につながったり、困ったときに助けてくれたりするように。これは芸能界だけに限りません。

今、準備をするとしたら、いろいろな人とつながって、「縁」を生む努力をすること。52年間で培った人脈や友人関係のなかで、仕事の相談に乗ってくれる人はいませんか？ その人たちにこれまで自分がやってきたこと、やりたいことをどんどん話してみてください。そこから次につながるかもしれません。

不安であれば、会社ともコミュニケーションをとればいいんですよ。上の人に「会社の状況はどうなっていますか？」って。もしかしたら、経営状態はそれほど悪くないかもしれないし、あなたのことをリストラしようなんて1ミリも考えていないかもしれません。

お笑い界のレジェンド・萩本欽一さんは、こんなふうにおっしゃっていたんです。「いっしょに仕事したいのは、『うまいやつ』じゃなくて、『いいやつ』」だと。素直な人、気づかいのできる人、「縁」を大事にする人。こういう人には必ず仕事はくるし、どこに行ってもやっていけると思います。

LiLiCoさん映画コメンテーター・タレント1970 年、スウェーデン生まれ。スウェーデン人の父と日本人の母を持つ。18 歳で来日し、翌年芸能界デビュー。「王様のブランチ」（TBS系）に映画コメンテーターとして出演するほか、ドラマ、映画、舞台、ナレーションなど幅広く活躍。2024 年、国際女性デー表彰式で「HAPPY WOMAN賞」を受賞。