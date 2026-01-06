

吉田美月喜

南沙良、出口夏希、吉田美月喜、羽村仁成、児山隆監督が６日、都内で行われた映画『万事快調＜オール・グリーンズ＞』完成披露上映会に登壇。撮影の裏側などエピソードを語った。

本作は未来が見えない町に暮らす朴秀美（南沙良）と美流紅（出口夏希）たち。自分たちの夢をかなえるために、この町とおさらばするには、一攫千金を狙うしかない。彼女たちは、同好会「オール・グリーンズ」を結成し、禁断の課外活動を始める青春クライム作品。

毒舌で漫画家を目指す岩隈真子を演じた吉田美月喜は、作品の象徴的な場所である大きな十字路での撮影について、「忘れられないシーンで、スタッフの皆様の愛が詰まっていて、俳優として憧れるシーンを撮らせていただいた」と熱く語った。

現場では即興的な芝居も多かったようだが、主演の南沙良からは「美月喜ちゃんが全部（アドリブを）回収して、最後にはちゃんと締めてくれるのでありがたかった」と、全幅の信頼を寄せられていた。

児山隆監督も、吉田らが見せたイレギュラーな瞬間を活かすように編集したと言い、「アドリブだと気づかないくらいナチュラルな映像になっている」と太鼓判を押した。

吉田の新年の抱負には「吸収」を掲げ、「相手の演技をちゃんと吸収していけるように、また人生経験としてプラスになることを吸収したい」と、さらなる飛躍を誓った。