『サザエさん』じゃんけん結果話題 新年初回「チョキ」連続記録31年でストップ…「グー」にネット騒然
国民的アニメ『サザエさん』が4日、フジテレビで放送された。新年1回目の放送となり、おなじみのサザエさんじゃんけんの結果は「グー」だった。これにより、1995年から31年続いていた新年初回は必ず「チョキ」を出すという連続記録が、ストップしたことでネット上は騒然となっている。
【画像】見たことない！髪下ろしたロングヘア姿のサザエさん
『サザエさん』は長谷川町子の4コマ漫画『サザエさん』を原作に、1969年からアニメ放送がスタート。おなじみのサザエさんじゃんけんは、1991年の秋頃から始まった。
これまでのじゃんけん結果をまとめている「サザエさんじゃんけん研究所」の公式サイトによると、1991年11月10日放送の第1回目の結果は「チョキ」と報告。そして年代別の結果もまとめており、それぞれ新年初回放送でのサザエさんじゃんけん結果は1992年は「チョキ」、1993年は「パー」、1994年は「パー」、1995年は「チョキ」、1996年は「チョキ」…となっており、1995年から新年1回目の放送回で出されるサザエさんじゃんけんの結果は「チョキ」が続いていた。
2025年の放送は「チョキ」で、31年連続で「チョキ」を出したことを当時、多くのメディアが取り上げおり、そんな中で注目された2026年の放送は「グー」となり、記録は31回でストップとなった。
これに、サザエさんじゃんけんを研究している、サザエさんじゃんけん研究所の中の人の公式Xは「【速報】1/4のサザエさんはグーを出しました。結果：引き分け」と速報で報告。
ネット上では多くの人が「まさかのサザエさんもグーでした！絶対勝てると思ったのにー！年始一発目連続チョキ記録はついに途切れました！2026年はとんでもない年になりそうです」「【事件】正月のサザエさん、ついに変わる。新年初回は31年連続で“チョキ”だったエンディングじゃんけんが、2026年はまさかのグー。長年の流れが止まり、SNSがお祭り状態」。
「サザエさんの新年一発目のじゃんけん、サザエさんはチョキを出すのが相場なんです。なのに今日はグーだった。奥さん、これは事件ですよ。31年連続新年チョキだったのにですよ。信じられません。今年は何かが大きく変わる、そう伝えようとしているんですよ、サザエさんは」「くそーサザエさんに裏切られた！正月初めのサザエさんのじゃんけんは31年連続チョキを出してるって記事を10分ほど前に見たのて自信満々にグーを出したらグーを出しやがった！」「今週のサザエさん 年明けのじゃんけんは31年連続でチョキだったのが、今年はグー！珍しいものが見れました」などと驚いている。
