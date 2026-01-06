Æü¹ë´ë¶È¤¬32Ç¯¸ÞÎØ¶¥µ»¾ìÀß·×¡¡¥Ö¥ê¥¹¥Ù¥ó¡¢»ö¶È¼Ô¤È¤·¤ÆÁªÄê
¡¡¡Ú¥·¥É¥Ë¡¼¶¦Æ±¡Û¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç2032Ç¯¤Ë³«¤«¤ì¤ë¥Ö¥ê¥¹¥Ù¥ó¸ÞÎØ¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò½ä¤ê¡¢ÃÏ¸µ½£À¯ÉÜ¤Ï5Æü¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î2¼Ò¤ÈÆüËÜ¤Î°´Àß·×¡ÊÅìµþ¡Ë¤¬¥á¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÀß·×¡¢·úÀß¤Î»ö¶È¼Ô¤È¤·¤ÆÁªÄê¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µ¯Éú¤Î¤¢¤ëÃÏ·Á¤òÀ¸¤«¤·¡¢Ê£¿ô³¬¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ëÀß·×¤Ç¡¢ÆþÂà¾ì»þ¤Îº®»¨´ËÏÂ¤ò¿Þ¤ëÊý¿Ë¡£
¡¡¡Ö¥Ö¥ê¥¹¥Ù¥ó¶¥µ»¾ì¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìó6Ëü3Àé¿Í¤ò¼ýÍÆÍ½Äê¡£¥Ö¥ê¥¹¥Ù¥óÃæ¿´Éô¤Î¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢¸ø±à¤Ë·úÀß¤¹¤ë¡£¸ø¶¦ÊüÁ÷ABC¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Áí¹©Èñ¤ÏÌó36²¯¹ë¥É¥ë¡ÊÌó3785²¯±ß¡Ë¤Ë¾å¤ë¸«ÄÌ¤·¡£