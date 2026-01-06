“芸能界きっての遊び人”といじられているレインボーの池田直人が、真剣に結婚を考えていることを明かし「いいなと思う人はいる」と告白するヒトコマがあった。

【映像】池田と気になっている女性の未来

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。

多様化する芸能界で悩める芸能人が急増中。そこでこの日は、本当の幸せを知る女“りなぴっぴ先生”（リンダカラー∞）が占い、答えを導き出す「バシッと言っちゃうかもよ りなぴっぴの館」が放送された。

相談にやって来たのは、レインボーの池田直人。『チャンスの時間』の中で、芸能界きっての遊び人といじられ、プライベートも充実している池田の相談内容に注目が集まった。

悩みを聞かれると、池田は「めっちゃちゃんと結婚願望があります」と意外な悩みを告白した。「でも、チャンスの時間でも遊んでるだの、飲み会におるだの…」といじられることで、結婚が遠ざかっていることを打ち明けた。隣にいた相方のジャンボたかおは「六本木のラストエンペラー」と、池田の豪快な遊び方を最後の皇帝と例えた。

「相手は？」と大悟が尋ねると、池田は「いいなと思う人はいる」と狙っている相手がいることを明かしている。