【大雪情報】急速に冬型の気圧配置が強まる見込み→8日（木）日本海側を中心に大雪のおそれ 交通障害などに注意・警戒【気象庁 雪雨シミュレーション/6日】
気象庁によりますと、きょう（6日）夜には前線をともなう低気圧が発生し、急速に発達しながらあす（7日）夜には日本海北部へ進み、その後あさって（8日）にかけて北日本～西日本を通過する見込みです。
【画像をみる】8日（木）日本海側を中心に大雪のおそれ 雪雨シミュレーション
あさって（8日）の夜にはー39℃以下の寒気をともなう気圧の谷が北日本を通過し、冬型の気圧配置が強まるということです。雪と雨のシミレーションをみると、北日本と北陸地方など日本海側を中心に暴風雪や大雪による交通障害などのおそれがあるということです。
【画像①】はあさって（8日）午前9時の予想天気図です。
【詳しい気象情報】
① 6日（火）3時間ごとの雪と雨のシミュレーション
② 7日（水）3時間ごとの雪と雨のシミュレーション
③ 8日（木）3時間ごとの雪と雨のシミュレーション
④ 9日（金）3時間ごとの雪と雨のシミュレーション
⑤ 10日（土）3時間ごとの雪と雨のシミュレーション
⑥ 11日（日）3時間ごとの雪と雨のシミュレーション
⑦ 札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡・那覇の16日間天気予報
今後の気象情報に注意してください。