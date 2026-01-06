チェルシー新監督にロシニアー氏!! 関連クラブから電撃“引き抜き”、初陣は古巣とのダービーに
チェルシーは6日、リアム・ロシニアー氏(41)が新監督に就任することが決まったと発表した。クラブは今月1日、エンツォ・マレスカ監督の退任を発表。ロシニアー氏は2024年夏から同一オーナーのストラスブールを率いており、シーズン途中の“引き抜き”による電撃転身となった。
ロシニアー氏は2022年6〜9月にダービー・カウンティの暫定監督を務め、初めてトップチームの指揮を担うと、22年11月から24年5月にかけてハルシティを指揮。24年夏からストラスブールに就任した。1年目の昨季はリーグ・アン7位躍進を果たし、UEFAカンファレンスリーグに導くと、今季は同大会5勝1分で首位をキープ。リーグ戦でも7位につけている。
クラブの発表によると、契約期間は2032年までの長期契約。「私の仕事はクラブのアイデンティティを守り、トロフィーを獲得し続けるために全ての試合でクラブの価値を反映するチームを作ることだ。この役割は私にとって世界の全てを意味し、この仕事を成し遂げる機会と信頼をくれた全ての人々に感謝したい。このクラブにふさわしい成功をもたらすため、全てを捧げます」などとコメントしている。
チェルシーは現在5位。ロシニアー氏は7日の次節・フルハム戦から指揮を執る見込みで、現役時代にプレーした古巣とのダービーマッチが初陣となる。
