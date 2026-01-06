¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¡¢Âç³¢Æü¤Î¾ÃËÉ½ðË¬Ìä¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¡É´ñÀ×¡É¡Ö¥ª¥Á¤Þ¤Ç¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¡ÖÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥óÇú¾Ð
¡¡MLB¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¡Ê39¡Ë¤Ï1·î2Æü¡¢X¤ò¹¹¿·¡£Âç³¢Æü¤ËË¬¤ì¤¿¾ÃËÉ½ð¤Ç¿ÀÂÐ±þ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¡¢17ºÐ¥â¥Ç¥ëÂ©»Ò¤ÈºÆ²ñ¤·¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¡Ö¥Ñ¥Ñ¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤¯¤ó¡×¡ÖDNA¤ÏÁè¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ê¤¡¡×
¡¡¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢¼Ö¤¬Âç¹¥¤¤ÊËö¤Ã»Ò¤Î¡Ö¾ÃËÉ¼Ö¤ò¸«¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Ì¼¤È3¿Í¤ÇËãÉÛ¾ÃËÉ½ð¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¸«¤é¤ì¤¿¤é¥é¥Ã¥ー¡×ÄøÅÙ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢³°¤Ë¤¤¤¿¿¦°÷¤«¤é¡ÖÆÃÊÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢Í½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¶¾ÃËÉ¼Ö¤òÁ°¤Ë¤¹¤ë¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¡£Ëö¤Ã»Ò¤Ï¶½Ê³¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎµñÈÝÈ¿±þ¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â²¿¤È¤«¾ÃËÉ¼Ö¤Ë¾è¼Ö¤·¡¢Ìµ»ö¤ËµÇ°»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾ÃËÉ¼Ö¤«¤é¹ß¤ê¤ëº¢¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÂâ°÷¤¬½¸¤Þ¤êºÆ¤Ó»£±Æ¥¿¥¤¥à¤Ë¡£¸å¤«¤é¼Ì¿¿¤ò¸«ÊÖ¤¹¤È¡¢Ãæ±û¤Ë¼Ì¤Ã¤¿Ââ°÷¤¬¡È¥«ー¥Ö¡É¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢¤³¤ÎÂÎ¸³¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÂçËþÂ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤âÊó¹ð¡£Åê¹Æ¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ÖËãÉÛ¾ÃËÉ½ð¤Î³§ÍÍ¡¢¿ÀÂÐ±þËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¿¦°÷¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢X¥æー¥¶ー¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤Ï°ìÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤¹¡×¡ÖÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¿´²¹¤Þ¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤É¤Á¤é¤â¥é¥Ã¥ー¡ª¡×¡Ö¾ÃËÉ»Î¤ÎÊý¤âÂç¶½Ê³¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ö¾ÃËÉ»Î¤µ¤ó¤¬Á¢¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÎÉ¤¤Âç³¢Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÖÂâ°÷¤µ¤ó¤Î¿ÀÂÐ±þ¤¬¸÷¤ë¤Í¡ª¡×¡ÖÇ¯Ëö¤Ë¤³¤ó¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤Î¶¯¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê´ñÀ×¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡×¡ÖÌóÂ«¤ò³ð¤¨¤¿Í¥¤·¤µ¤È¡¢¸½¾ì¤Î¿ÀÂÐ±þ¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿ºÇ¹â¤ÎÇ¯Ëö¡×¡Ö¥ª¥Á¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
´ØÏ¢Åê¹Æ¡§https://x.com/faridyu/status/2006978122055405649