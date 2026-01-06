Mrs. GREEN APPLE¤¬¿å¿§¥¹ー¥Ä¤Ç¥¢¥Ä¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡ª¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¥¹¥Æー¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¸µµ¤¤â¤é¤¨¤¿¡×¡ÖÂ¿¹¬´¶¤¹¤´¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤ÎÂç¥È¥ê¤À¤Ã¤¿¡×
¢£3¿ÍÊÂ¤ó¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤È¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«
¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡ÛMrs. GREEN APPLE¡Ø¹ÈÇò¡Ù¥¹¥Æー¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¡¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹①～②
NHK¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¸ø¼°SNS¤Ë¤ÆMrs. GREEN APPLE¤Î¥¹¥Æー¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
Mrs. GREEN APPLE¤Ï¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ç¡ÖGOOD DAY¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡£
ÈÖÁÈ¸ø¼°SNS¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥éー¤Î¿å¿§¥¹ー¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µー¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ëÃæ¥Þ¥¤¥¯¤ò¼ê¤Ë¥Ôー¥¹¤ò·è¤á¤ëÂç¿¹¸µµ®¡¢¥®¥¿ー¤òÄó¤²¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¼ã°æÞæÅÍ¡¢¥ー¥Üー¥É¤òÁ°¤Ë¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¤Û¤Û¾Ð¤àÆ£ß·ÎÃ²Í¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤È¡¢3¿ÍÊÂ¤ó¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¸µµ¤¤â¤é¤¨¤¿¡×¡ÖÂ¿¹¬´¶¤¹¤´¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤ÎÂç¥È¥ê¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£