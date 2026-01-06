YOASOBI、TVアニメ『花ざかりの君たちへ』EDテーマ「BABY」配信リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

YOASOBIが、TVアニメ『花ざかりの君たちへ』のエンディングテーマ「BABY」を、アニメ第2話放送日となる1月11日に配信リリースすることが決定。併せて、ジャケット写真が公開された。

■言葉にできない恋心を描いたラブソング

『花ざかりの君たちへ』は、1996年から2004年まで『花とゆめ』（白泉社）にて連載された全23巻の少女漫画で、シリーズ累計発行部数は1,700万部を突破。憧れの佐野泉に会うため、性別を偽って男子校へ転入した芦屋瑞稀を描く学園ストーリーは、日本をはじめアジア各地でドラマ化され、連載終了から20年を経た今も根強い人気を誇っている。

そんなTVアニメ『花ざかりの君たちへ』のエンディングテーマとして書き下ろされた「BABY」は、胸の奥に抱えたまま言葉にできない恋心を描いたラブソング。誰かひとりを思うまっすぐで純粋な感情と、それを伝えられずに揺れ動く心の葛藤を、繊細な表現で紡ぎ上げた一曲となっている。ジャケット写真は、原作漫画作品で描かれた主人公”瑞稀”のひとコマをもとに、アートディレクター／デザイナー太田規介があらたにデザインを構築した。

メイン：YOASOBI「BABY」ジャケット写真

■リリース情報

2026.01.04 ON SALE

DIGITAL SINGLE「アドレナ」

2026.01.11 ON SALE

DIGITAL SINGLE「BABY」

