年末年始は、久しぶりの帰省や友人との集まり、美味しいごはんetc.楽しいイベントが続く一方で、ふと鏡を見て「フェイスライン、少し丸くなったかも？」「肌がなんとなく疲れて見える気がする……」そんな小さな変化に気づいた人もいるかもしれません。

年末年始を過ごしたあとのこの時期は、体や肌の変化に気づきやすいタイミング。実は、年始から1〜2月にかけての少し落ち着いた冬は、美容医療を検討しやすい季節でもあります。ダウンタイムの調整がしやすく、紫外線量も比較的少ないこの季節は、春に向けた肌やフェイスラインのケアを考える人が増える時期。

今年は少しだけ自分をいたわる時間をつくって、「太った？」ではなく、「なんだか印象が明るくなった？」と言われるような、軽やかな2026年のスタートを目指してみてはいかがでしょうか。

医師に聞く！年始に検討したい「高周波治療」とは？

「小顔を目指したい」「フェイスラインをすっきり見せたい」そんな希望を持つ人の間で知られるようになったのが、HIFU（ハイフ）治療です。HIFUは、高密度の超音波エネルギーを肌の深部に照射し、たるみに関与するとされる筋膜（SMAS層）にアプローチする治療方法のひとつ。メスを使わずに行える点から、自然な変化を求める人に選ばれることもあります。

医師解説

「年始は、生活リズムの変化やむくみの影響で、フェイスラインがぼやけた印象になりやすい時期です。HIFUは肌の土台部分に働きかける治療のため、引き締まり感やフェイスラインの変化を感じる方もいます。また冬は紫外線の影響が比較的少ないため、肌状態を見ながら治療を検討しやすい季節のひとつといえるでしょう。」

小顔＆HIFUのQ＆A【読者の疑問を一気に解決】Q1. HIFUって痛いですか？

感じ方には個人差がありますが、チクッとした刺激や、奥に響くような感覚を覚える場合があります。近年は痛みに配慮した機器も増えており、「想像していたより負担が少なかった」と感じる人もいます。

Q2. ダウンタイムはありますか？

一般的には、日常生活に大きく支障が出るようなダウンタイムは少ないとされています。施術後に赤みや、軽い筋肉痛のような違和感が出ることがありますが、多くの場合、当日からメイクが可能です。

Q3. どれくらいで変化を感じられますか？

施術直後に引き締まり感を覚える人もいますが、時間の経過とともに、1〜3か月ほどかけて変化を実感しやすいとされています。年始に受けることで、春に向けた肌状態づくりを意識する人も多いようです。

Q4. 1回でも受ける意味はありますか？

1回の施術でも、引き締まり感を感じる場合があります。ただし、たるみの状態や年齢、理想とする仕上がりによっては、

医師の判断のもとで複数回や定期的なケアを検討するケースもあります。

Q5. HIFU以外にも選択肢はありますか？

お悩みや目的に応じて、「ソフウェーブ」「モフィウス8」「ウルセラ」など、さまざまな引き締め治療があります。それぞれ特徴やアプローチ方法が異なるため、医師と相談しながら自分に合った治療を選ぶことが大切です。

長期休暇を活かした治療

年始にこそ受けたい♡ 目的別・おすすめ美容医療

・シミ取り（リポットレーザー）

テープ保護が必要なシミ取り治療は、まとまった休みが取れる今こそ検討しやすいタイミング。ピンポイントで照射できるリポットレーザーは、周囲の肌への負担に配慮した治療法のひとつです。春に向けて、コンシーラーに頼りすぎない肌を目指したい人におすすめ。

ご褒美♡スペシャル治療

・引き締め・たるみ治療（ソフウェーブ／モフィウス8／ウルセラ）

正月太りによるむくみやフェイスラインのゆるみが気になる時期には、ワンランク上の引き締め治療を選択肢に。ナチュラルな引き締まり感を目指せるため、「体重は変わっていないのに、顔がすっきりした印象に見える」と感じる人も。

肌育治療

・プルリアル×ネオファウンド 複合治療

乾燥やくすみ、毛穴などの肌悩みが重なりやすい人には、肌を“育てる”ことを意識した治療も。薬剤をしっかり届けることで、ハリやツヤ感の向上が期待でき、すっぴんにも自信を持ちやすい肌状態を目指せます。

年始は、ただリセットするだけじゃなく、未来のキレイを仕込むための大切なスタート地点。長期休暇を活かしたシミ取り、自分へのご褒美になる引き締め治療、そして素肌力を高める肌育ケア。今年こそ、「太った？」なんて言わせない。「なんかキレイになった？」と言われる私へ。2026年は、自分史上いちばん軽やかで、美しい一年を始めましょう♡

取材に答えてくれたのは

「NEO Skin Clinic 恵比寿」 吉川院長

美容感度の高い東京で「今求められているクリニック」を考え、誕生したのが「NEO Skin Clinic恵比寿」。最新レーザー機器や韓国式肌管理を取り入れ、一人ひとりに合わせた治療を提案。常に変化するトレンドやお客様のニーズに柔軟に対応し、最新の治療をスピーディーに導入してまいります。安心してご来院いただけるよう、患者さまに寄り添ったカウンセリングと施術を心がけています。

渡韓不要！韓国発美容トレンドを日本で体験「NEO Skin Clinic 恵比寿」

NEO Skin Clinic 恵比寿は、「最先端の肌管理を、より身近に、よりリーズナブルに」をコンセプトに誕生した、湘南美容クリニックの新ブランドです。渡韓せずに韓国美容の最新トレンドを体験できる場として、話題の美容機器や韓国式スキンケアをいち早く導入。肌診断機「VISIA」を活用し、毛穴・くすみ・たるみなど多様な肌悩みにパーソナライズ診療で対応いたします。安心感と確かな効果、通いやすい価格帯も魅力。初心者から美容感度の高い層まで、一人ひとりの理想に寄り添いながら、専門的な知見を活かした美容医療を提供しています。