µþËÜÀ¯¼ù¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é½±·â¤µ¤ì¤¿¾×·â¤Î²áµî¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö²ÖÂ«¤ÎÃæ¤«¤é¥Ê¥¤¥Õ¤¬¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎµþËÜÀ¯¼ù¤¬¡¢²áµî¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¥Ê¥¤¥Õ¤Ç»É¤µ¤ì¤«¤«¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£¶ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£·ÝÎò£´£µÇ¯°Ê¾å¤ÎÇÐÍ¥¿ÍÀ¸¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈëÏÃ¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢£±£¹£¸£·Ç¯¤ËÆüÀ¸·à¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ç±éÉñÂæ¡Ö¥¥Í¥Þ¤ÎÂçÃÏ¡×¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤À¡£
¡¡µþËÜ¤Ï¡Ö¡Ø¥¥Í¥Þ¤ÎÂçÃÏ¡Ù¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¸½Âå·à¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥«¡¼¥Æ¥ó¥³¡¼¥ë¤Ë¤Ï½çÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤º¼ç±é¤ÎËÍ¤¬½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤«¤é¡Ê¶¦±é¼Ô¤é¤¬¡ËÁ´°÷½Ð¤Æ¤¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¤½¤ì¤Ç¤ß¤ó¤Ê²¼¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦£±²óËÍ¤¬¤¢¤¤¤µ¤Ä¤È¤¤¤¦½çÈÖ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¤½¤·¤Æ»ö·ï¤Ïµ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡Ö½éÆü¤Ç¤¹¤è¡£ºÇ½é¤ËËÍ¤¬¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢ÉñÂæ¤Î¾å¤ËÇò¤¤¥É¥ì¥¹¤òÃå¤¿½÷À¤¬²Ö¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡²¿¤È¤â¥Û¥é¡¼¤ÊÅ¸³«¡£ÅöÁ³¡¢¤½¤Î°ÛÍÍ¤Ê¸÷·Ê¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é¤â¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£µþËÜ¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Æ¤Õ¤È¸«¤ë¤È¡Ê¼«¿È¤Î±¦ÎÙ¤Ë¡Ë½÷À¤¬¤¤¤ë¤Î¡£¤½¤ì¤Ç²ÖÂ«¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢ËÍ¤â¡Ø¤¨¤Ã¡ª¡©¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡Ä¤È¤ê¤¢¤¨¤º¼õ¤±¼è¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¼õ¤±¼è¤í¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤Î²ÖÂ«¤ÎÃæ¤«¤é¡Ê½÷À¤¬¡Ë¥Ê¥¤¥Õ¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¡Ä¡ÊÆÍ¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¡Ë¡×
¡¡´íµ¡¤ò»¡¤·¤¿µþËÜ¤Ï¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¤½¤Î¥Ê¥¤¥Õ¤ò¼ê¤ÇÊ§¤¤¤Î¤±¤ë¤È¡¢Å¾¤¬¤Ã¤¿¤½¤ì¤ò±ó¤¯¤Ë²¡¤·¤Î¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤½¤·¤¿¤é½÷À¤¬µã¤Êø¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤«¤éËÍ¤¬¤½¤Î»Ò¤òÂµ¤ÎÊý¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Î¡×
¡¡¶¦±é¼Ô¤Ï°ìÏ¢¤Î½ÐÍè»ö¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò½ª¤¨¤¿µþËÜ¤¬¥«¡¼¥Æ¥ó¥³¡¼¥ë¤ò½ª¤¨¤ÆÌá¤ë¤È¡¢µã¤¤¸¤ã¤¯¤ë½÷À¤ò¶¦±é¼Ô¤¬°Ï¤à¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ì¿Í¤«¤é¡ÖµþËÜ·¯¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤¢¤¢¡Ä¤³¤ì¤¬¡Ä¡×¤ÈµþËÜ¤Ï»É¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ê¥¤¥Õ¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤ÆÀâÌÀ¡£¤¹¤°¤µ¤Þ¡Ö·Ù»¡¡ª¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å£±»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¸½¾ì¸¡¾Ú¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µþËÜ¤¬¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤«¤é¤µ¤é¤Ë»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢Ä¹ÃË¤Ç£Ó£é£ø£Ô£Ï£Î£Å£Ó¤ÎµþËÜÂç²æ¤ÎÉñÂæ¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤ËÆüÀ¸·à¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ²ñ¾ì¤ò°ÆÆâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Ë¡ØµþËÜ¤µ¤ó¡¢¤¢¤ì»ä¸«¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£