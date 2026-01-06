T.N.T、初の全国ツアー開幕直前に新EP『UNIVERSE』配信リリース「常に進化を続けながらも、音楽に対する情熱や魂は決して変わりはしない」
T.N.Tが、1月11日の東京・日本青年館ホールを皮切りにスタートする初の全国5都市6公演のツアー＜T.N.T 1st LIVE TOUR “THE NEXT TRIGGER”＞に先駆け、3曲入りのEP『UNIVERSE』を本日24時より配信リリースした。
本作のジャケット写真は、夕焼けの情景の中に、空にはこれから始まるツアーで全国を飛び回るメンバーを彷彿させるような4羽の渡り鳥が映し出されている。収録楽曲は、メンバーの個性が共鳴するバラエティ豊かな3曲を収録。「Mist.」は、kyoheyが作詞作曲を担当、「Life goes on」はT.N.Tのサウンドプロデューサー・rui（fade）による書き下ろし楽曲をkyoheyがコライトで作詞、そしてすでに何度かライブでも披露されている「朧」はFurutatsuが作曲、作詞を手越祐也が手掛けた楽曲になっている。
この最新EP『UNIVERSE』を引っ提げ、1月11日の東京・日本青年館ホールから幕を開ける初の全国ツアーを開催する。チケットはすでにソールドアウトとなった公演もあり、その他の会場も残りわずかとのことだ。
◾️kyohey コメント
T.N.Tが結成されて約1年、昨年末にはギターのRyu.が加入し4人体制となったこれからの新たな挑戦に向けて、この作品を作りました。常に進化を続けながらも、音楽に対する情熱や魂は決して変わりはしない、そんな我々の根底にある想いを今回のタイトル UNIVERSE」に込めました。
◾️EP『UNIVERSE』
2026年1月7日（水）リリース
発売元：Ferment Label
配信：https://nex-tone.link/A00210119
▼収録曲
1.Mist.
2.Life goes on
3.朧
■＜T.N.T 1st LIVE TOUR『THE NEXT TRIGGER』＞
2026年1月11日（日）東京・日本青年会館ホール SOLD OUT!!
2026年1月12日（月・祝）東京・日本青年会館ホール
2026年1月17日（土）宮城・長町RIPPLE
2026年1月31日（土）愛知・CLUB QUATTRO SOLD OUT!!
2026年2月2日（月）福岡・BEAT STATION
2026年2月10日（火）大阪・BIGCAT
各地一般チケット発売中：https://eplus.jp/tnt/
◾️イベント出演情報
2026年1月12日（月・祝）
＜第104回 全国高校サッカー選手権大会決勝 応援歌ライブ」＞
詳細：https://www.ntv.co.jp/soc/104/support/song.html
