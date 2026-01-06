ももクロ、ライブ映像作品『ももクロ夏のバカ騒ぎ2025』のパワースポットが詰め込まれたBOXジャケット＆インナージャケット写真公開
ももいろクローバーZが、2026年3月4日に発売する『ハマの夜祭り番長襲名記念ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム』LIVE Blu-ray & DVDのBOXジャケット写真とインナージャケット写真を公開した。
BOXジャケット写真は、夏のライブステージと会場のモノノフ（ももクロファンの総称）たちをごちゃ混ぜに投影しており、異様な存在感を放っていたモモアイ像（ももクロに寄せて作られたモアイ像）が夏のバカンスを満喫する、カオスでトロピカルな夏を感じるビジュアルとなっている。インナージャケットには、本ライブで使用されていた、“ももたん列車”（トロッコ）などの特徴的なセットやデザインを模したイラストに、各メンバーが写し出されたパワーを感じるデザインとなっている。
また、Blu-ray & DVD初回製造分の封入特典として、スマホやTVで簡単に観ることができる「NeSTREAM LIVE」視聴シリアルコードに加えて、「夏之馬鹿桃御神金護符（なつのばかももみかみきんごふ）」が封入されることも決定。さらに、対象店舗での購入者にプレゼントする応援店特典が「夏馬鹿騒切手風貼」切手風ステッカーシートに決定した。
なお、本日より「ももクロ KING PR」Xアカウントにて、本ライブを振り返る「夏バカ絵日記」投稿が始まり、随時公開されていくので、こちらも合わせてチェックしてほしい。
本作は、約3年ぶりに神奈川・横浜スタジアムで開催された＜ハマの夜祭り番長襲名記念ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム＞が収録されている。DMB（ダウンタウンももクロバンド）や太鼓ドラマーのヒダノ修一の参戦やウォーターキャノン（放水）や水鉄砲、花火、盆踊りなど『夏バカ』ならではの演出がふんだんに盛り込まれ、約6万人のモノノフとももクロが頭のネジを外してバカ騒ぎしたライブになったとのこと。 本作にはDAY1・DAY2両日の公演が収録され、映像特典として本ライブの裏側を映したここでしか観ることのできないメイキング映像「ハマのキセキ-みんなで乗り越えた夏バカ2025-」が収録される予定だ。Blu-ray商品は、「Dolby Atmos®（ドルビーアトモス）」を採用しており、リアルで没入感あふれる音楽体験を味わうことができる。
■ももクロ『ハマの夜祭り番長襲名記念ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム』LIVE Blu-ray & DVD
発売日：2026年3月4日（水）
予約リンク：https://mcz.lnk.to/summer25PKG
特設サイト：https://mcz-release.com/live/natsubaka2025/
［Blu-ray］
ハマの夜祭り番長襲名記念 ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム LIVE Blu-ray
発売日：2026/3/4（水）
品番：KIXM-633〜5
収録枚数：3枚組
価格：\14,000（税込）
音声[本編]：Dolby Atmos／リニアPCM 2ch
[特典映像]：リニアPCM 2ch
［DVD］
ハマの夜祭り番長襲名記念 ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム LIVE DVD
発売日：2026/3/4（水）
品番：KIBM-1139〜43
収録枚数：5枚組
価格：\14,000（税込）
音声：リニアPCM 2ch
▼映像特典
ハマのキセキ-みんなで乗り越えた夏バカ2025-
▼封入特典
・夏之馬鹿桃御神金護符
・「NeSTREAM LIVE」視聴シリアルコード
※初回製造分のみ
▼セットリスト
【DAY1：2025年8月2日（土）】
overture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜
1.Re:volution
2.DNA狂詩曲(ルビ：ラプソディ)
3.ワニとシャンプー
4.CONTRADICTION
5.BIONIC CHERRY
6.Acceleration
7.ココ☆ナツ
8.ROCK THE BOAT
9.ももいろ太鼓どどんが節
10.stay gold
11.行くぜっ！怪盗少女 -ZZ ver.-
12.孤独の中で鳴るBeatっ！
13.走れ！ -ZZ ver.-
14.Hanabi
15.BLAST！
16.GODSPEED
17.ツヨクツヨク
18.Event Horizon
19.Re:Story
＜ENCORE＞
20.天手力男
21.ニッポン笑顔百景 -ZZ ver.-
22.コノウタ
23.やわく恋して 〜ずっと僕らでいられますように〜
【DAY2：2025年8月3日（日）】
overture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜
1.天手力男
2.ロードショー
3.ワニとシャンプー
4.泣いてもいいんだよ
5.MONONOFU NIPPON feat. 布袋寅泰
6.Nightmare Before Catharsis
7.ココ☆ナツ
8.堂々平和宣言
9.ももいろ太鼓どどんが節
10.Re:volution
11.行くぜっ！怪盗少女 -ZZ ver.-
12.Chai Maxx
13.走れ！ -ZZ ver.-
14.Re:Story
15.一味同心 feat. 新発田はるいち合唱団
16.BLAST！
17.On Your Mark
18.ツヨクツヨク
19.Acceleration
20.Hanabi
＜ENCORE＞
21.Event Horizon
22.レナセールセレナーデ
23.愛を継ぐもの
24.キミノアト
▼応援店特典
「夏馬鹿騒切手風貼」※切手風ステッカーシート
※応援店舗一覧は、後日HPやSNSにて発表いたします。
■＜みんなで放出祭！「夏バカ祭」企画＞
▼概要
「ハマの夜祭り番長襲名記念 ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム」Blu-ray & DVDが2026年3月4日（水）に発売されることを記念して、みなさんのこれぞ“ももクロの夏ライブだ！！！！”を教えていただき、TOP10に選出されたライブ映像を集めた【夏バカ祭 モノノフedit ver.】を後日、期間限定でノンストップ配信いたします！ 各ライブの中から1曲推し曲を選択して夏バカ祭準備への参加をお願いいたします！
投票期間：〜2026年1月11日（日）23:59
投票フォーム：https://forms.gle/Hdx3uwsaiaZLK6j4A
投票対象ライブ：
・『MomocloMania2018 -Road to 2020-』
・『MomocloMania2019 -ROAD TO 2020- 史上最大のプレ開会式』
・『ももクロ夏のバカ騒ぎ2020 配信先からこんにちは』
・『ももクロ夏のバカ騒ぎ2022 -MOMOFEST-』
【夏バカ祭 モノノフedit ver.】
2026年1月下旬公開予定／ライブ配信詳細は後日発表
■ABEMA 『第9回 ももいろ歌合戦』番組概要
放送日程：2025年12月31日（水） 午後1時15分〜午後7時（終演予定）
放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル
放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/8SmHwUizY95sy9
◆ABEMA 『第9回 ももいろ歌合戦 〜カウントダウン＆ももクロ歌会始2026〜』番組概要
放送日程：2025年12月31日（水） 午後11時45分〜午前0時30分（予定）
放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル
放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/CH1PKkZbxfv1sd
【名誉会長】
五木ひろし[5] （※2）
【総合司会】
鈴木拓（ドランクドラゴン）[初]
【チーム分け】
週末ヒロインももいろクローバーZ紅組：玉井詩織、高城れに
白組：百田夏菜子、佐々木彩夏
【出場者 （50音順、[ ]内は出場回数）】
相川暖花（SKE48）[初]
AiScReam[初]
iLiFE![2]
AMEFURASSHI[5]
飯塚悟志（東京03）[8]
いぎなり東北産[5]
一之森大湖[初]
上田竜也[初]
VOKSY DAYS[初]
ukka[3]
ウナギ・サヤカ[初]
ウマ娘 プリティーダービー[5]
大江裕[3]
岡田将生[7] （※2）
かが屋[3]
氣志團[9]
きゅるりんってしてみて[初]
清野茂樹[6]
キンタロー。[初]
クロちゃん（安田大サーカス）[初]
コレサワ[初]
さだまさし[9] （※1）
佐藤弘道[2]
しなこ[初]
島津亜矢[2]
笑福亭鶴瓶[9] （※2）
私立恵比寿中学[7]
水前寺清子[9] （※2）
スタプラ研究生[3]
Straight Angeli[初]
セカンドバッカー[初]
高井千帆[初]
高橋みなみ[初] （※2）
ちぃたん☆[3]
chay[初]
超ときめき♡宣伝部[6]
超特急[3]
千綿偉功[初]
T.M.Revolution[3]
DEAN FUJIOKA[初]
DXTEEN[初]
東京女子流[8]
東京ホテイソン[5]
土佐兄弟[4]
≒JOY[初]
≠ME[3]
はいだしょうこ[初]
HYDE[5]
ばってん少女隊[初]
花柳糸之社中[9]
パペットスンスン[初] （※2）
速水けんたろう[初]
ハラミちゃん[3]
パンダドラゴン[初]
ふたりはメリーバッドエンド[初]
平成フラミンゴ[初]
宝鐘マリン[2]
布袋寅泰[3] （※2）
堀内孝雄[初]
MAZZEL[初]
松崎しげる[8]
松本明子[9]
豆柴の大群[初]
マルシィ[初]
MISS MERCY[初]
宮本佳林[2]
森口博子[9]
山口智充[初]
UNIS[2]
横山だいすけ[初]
龍宮城[3]
琳子[初]
LumiUnion[初]
@onefive[初]
※1：VTRでのパフォーマンスを予定しております。
※2：VTRでのコメント出演を予定しております。
◆「ももいろ歌合戦 お年玉大抽選会」応募方法
(1)Xで「#ももいろ歌合戦」「#ももいろ歌合戦お年玉大抽選会」両方をポスト！ 必ずご自身のアカウントで＜ももいろ歌合戦開演中12/31(水)13:50〜19:10頃＞にポストしてください。
(2)「第9回 ももいろ歌合戦」で発表されるキーワードを集めよう！ 番組内で発表されるキーワードをメモしてご応募時にご入力ください。
ご応募期間：「第9回 ももいろ歌合戦」終了まで
受付フォーム：以下Googleフォームにてお受付いたします。
https://forms.gle/3dyUX94a2vbWLZMc9
ご本人の氏名・ご住所・お電話番号・メールアドレス・年齢・Xのアカウント名・ニックネームをご入力いただきます。
※ニックネームは当選発表時に放送・掲載をさせていただきます。
※応募賞品は選べません。ご当選の際はいずれか一つの当選となります。
◆「ABEMA」について
「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し“新しい未来のテレビ”として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛リアリティーショー、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。
また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。
さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。
（※）2024年10月時点、自社調べ
最新情報は公式SNSをご確認ください。
無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）
▼「ABEMA」Info
「ABEMA」 https://abema.tv/
Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=tv.abema
App Store https://itunes.apple.com/us/app/abematv/id1074866833?l=ja&ls=1&mt=8
Amazon Appstore https://www.amazon.co.jp/gp/product/B01M5DGW0G/
「ABEMA」LINE https://line.me/R/ti/p/%40abema （ID:ABEMA）
「ABEMA」X https://twitter.com/ABEMA
「ABEMA」Facebook https://www.facebook.com/ABEMAofficial/
「ABEMA」YouTube https://www.youtube.com/channel/UCLsdm7nCJCVTWSid7G_f0Pg
「ABEMA」Instagram https://www.instagram.com/abema_official/
「ABEMA」TikTok https://www.tiktok.com/@abema_official
■ももクロ『ももいろクリスマス2024-HOLY 4D NIGHT-』LIVE Blu-ray & DVD
発売日：2025年12月10日（水）
予約リンク：https://mcz.lnk.to/MC24
特設サイト：https://mcz-release.com/live/momoiro_xmas_2024/
［Blu-ray］
ももいろクリスマス2024-HOLY 4D NIGHT- LIVE Blu-ray
品番：KIXM-637〜9
収録枚数：3枚組
価格：\13,000（税込）
音声：リニアPCM 2ch
［DVD］
ももいろクリスマス2024-HOLY 4D NIGHT- LIVE DVD
品番：KIBM-1144〜8
収録枚数：5枚組
価格：\13,000（税込）
音声：リニアPCM 2ch
メイキング映像（仮）
◆セットリスト
【DAY1：2024年12月21日（土）】
01. 真冬のサンサンサマータイム
02. CONTRADICTION
03. 桃照桃神
04. マリンブルー
05. JUMP!!!!!
06. 笑一笑 〜シャオイーシャオ！〜
07. ニッポン笑顔百景 -ZZ ver.-
08. ポジティブ・アテンションプリーズ！
09. ハッピー♡スイート♡バースデー！
10. HOLIDAY
11. Friends Friends Friends
12. SECRET LOVE STORY
13. 今宵、ライブの下で
14. きみゆき
15. 空のカーテン
16. ukiukihuman!
17. デモンストレーション
18. BIRTH Ø BIRTH
19. 追憶のファンファーレ
20. 灰とダイヤモンド
＜ENCORE＞
overture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜
21. レナセールセレナーデ
22. やわく恋して 〜ずっと僕らでいられますように〜
23. Chai Maxx ZERO
24. サンタさん -ZZ ver.-
【DAY2：2024年12月22日（日）】
01. WE ARE BORN
02. MONONOFU NIPPON feat. 布袋寅泰
03. 桃照桃神
04. Spicy Girl
05. JUMP!!!!!
06. ザ・ゴールデン・ヒストリー
07. みてみて☆こっちっち
08. Sing! Swing! X’mas!
09. My Hamburger Boy（浮気なハンバーガーボーイ）
10. HOLIDAY
11. Friends Friends Friends
12. ヘンな期待しちゃ駄目だよ…?♡
13. 今宵、ライブの下で
14. Hanabi
15. 空のカーテン
16. クリスマスしよ♡
17. BLAST！
18. momo
19. Heroes
20. 白い風
＜ENCORE＞
overture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜
21. レナセールセレナーデ
22. やわく恋して 〜ずっと僕らでいられますように〜
23. 僕等のセンチュリー
24. サンタさん -ZZ ver.-
◆応援店舗特典
「香り付きレプリカチケット」
※サイズ：70×200mm
※応援店舗一覧は、後日HPやSNSにて発表いたします。
※特典のサイズや仕様は変更になる場合がございます。
■＜ニッポン放送ももいろクローバーZももクロくらぶxoxo〜バレンタイン DE NIGHT だぁ〜Z！2026＞
開催日：【裏】2026年2月14日（土）
【表】2026年2月15日（日）
会場：横浜アリーナ
公式HP：https://event.1242.com/events/momoclo_valentine/
■＜ももクロ結成18周年記念イベント 東京ももクロランド＞
開催日：2026年5月3日
会場：東京体育館
■＜ももクロ秋の桃神祭＞
開催候補日程
(1) 2026年9月26日（土）-27日（日）
(2) 2026年10月11日（日）-12日（月・祝）
(3) 2026年10月17日（土）-18日（日）
※開催地・開催日が決定次第ご案内いたします。
■＜ももクロクリスマスツアー＞
▽ツアーファイナル
開催日：2026年12月12日（土）、13日（日）
会場：SGC HALL ARIAKE
※ツアーファイナル以外の開催情報は追って発表いたします。詳細をお楽しみに。
■＜第10回 ももいろ歌合戦＞
開催日：2026年12月31日（木）
会場：有明アリーナ
関連リンク
◆ももいろクローバーZ オフィシャルサイト
◆ももいろクローバーZ オフィシャルX
◆ももいろクローバーZ オフィシャルInstagram
◆ももいろクローバーZ オフィシャルYouTubeチャンネル
◆ももいろクローバーZ オフィシャルTikTok