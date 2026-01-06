南沙良、2026年は「さすがに気を付けたい」 出口夏希らと新年の抱負を発表
女優の南沙良と出口夏希が6日、都内で行われた映画『万事快調＜オール・グリーンズ＞』完成披露上映会に、吉田美月喜、羽村仁成、児山隆監督と共に出席。新年の抱負を発表した。
【写真】絶対領域がまぶしい！ミニスカ姿で登場した南沙良
本作は、発表当時21歳の大学生だった波木銅による、第28回松本清張賞を満場一致で受賞した同名小説を映画化。同好会「オール・グリーンズ」を結成し、禁断の課外活動を始める朴秀美を南、矢口美流紅を出口が演じる。
舞台あいさつでは、キャスト陣と児山監督が新年の抱負を発表。羽村は「『万事快調』なので、“バンジー”ジャンプを飛びたいです」と作品タイトルに絡めた抱負を掲げ、「人生で1回もないので、バンジージャンプやってみたいです」「1回、10メートル飛び込みみたいなのはしたことがあるので、いけるかな、みたいな」と笑顔でアピールした。
一方、吉田はフリップに「吸収」と書き、「相手の演技を受けて、それを返すという、当たり前のことかもしれないんですけど、それをすごく今回の現場でなんか全力でしていたなと思って。初心に帰った」と撮影期間を回顧。そして「相手の演技もちゃんと吸収していけるように、というのと、あと色々、人生経験としてプラスになることを吸収できたらいいな」と続けた。
また、出口は「よく食べ、よく寝て、よく笑う」と書いたフリップを披露すると、「（2025年も）いっぱいできたから、すっごい幸せだったんですよ。今年も同じく幸せでいれますように」とにっこり。
さらに、「健康」と書いた南は「去年、2026年の占いの本を買ったんですよ。そしたら『健康に気をつけないと生命の危機』みたいなことが書かれていて。逆に『健康に気をつければ全部うまくいく。仕事もうまくいくし、プライベートもうまくいきますよ』みたいなことが書かれていたので、さすがに気をつけたい」と語っていた。
映画『万事快調＜オール・グリーンズ＞』は、1月16日より全国公開。
