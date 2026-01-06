◾️ドラマ25『俺たちバッドバーバーズ』

Ⓒ「俺たちバッドバーバーズ」製作委員会

▼イントロダクション

表の顔は理容師、裏の顔は…裏用師（リヨウシ）！

田舎町にひっそりと佇むレトロな雰囲気の理容室。そこで働く2人の男には、裏の顔があった。

「あなたの人生、300万で整えます」

裏用師は、表社会では解決できないどんな問題も引き受け、依頼人の乱れた人生を整え、髪を切る。

不器用な2人の男が運営するふしぎな理容室が、今日も誰かの再出発を見送ります。

▼放送情報

2026年1月9日スタート 毎週金曜深夜24時42分〜25時13分

※BSテレ東でも2026年1月12日スタート 毎週月曜深夜24時00分〜24時30分

放送局：テレビ東京 テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

▼配信情報

各話放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXT」にて第１話から最新話まで独占見放題配信

U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

TVer：https://tver.jp/series/sril41r09a

テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/badbarbers/

Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

▼スタッフ＆キャスト

【脚本】阪元裕吾 オノ・マサユキ

【監督】阪元裕吾 平波亘 泉原航一

【アクション監督】Rio

【主演】中島歩 草川拓弥

【出演】原田琥之佑 吉田美月喜 濱田龍臣 ／ 後藤剛範 ほか

【オープニングテーマ】須田景凪 「リベラ」（A.S.A.B）

【エンディングテーマ】ポルカドットスティングレイ 「Boy Boy」（ユニバーサルシグマ）

【プロデューサー】加瀬未奈（テレビ東京）鈴木祐介（ライツキューブ）角田陸（TOKYO CALLING）

大島康寛（東北新社）中澤研太（東北新社）

【制作】テレビ東京 ライツキューブ

【制作協力】TOKYO CALLING 東北新社

【製作著作】「俺たちバッドバーバーズ」製作委員会

▼Info

【公式HP】https://www.tv-tokyo.co.jp/badbarbers/

【公式X】@tx_badbarbers

【公式Instagram】@tx_badbarbers

【公式TikTok】@tx_badbarbers

【公式ハッシュタグ】#オレババ