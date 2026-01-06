須田景凪、ドラマ『俺たちバッドバーバーズ』OPテーマ「リベラ」配信リリース決定＆OP映像先行公開
須田景凪が、新曲「リベラ」を1月14日に配信リリースすることを発表した。
本楽曲は、複雑な人間模様を描いたオルタナティブなアップナンバーとなっており、中島歩＆草川拓弥ダブル主演のドラマ25『俺たちバッドバーバーズ』のオープニングテーマとなっている。
ジャケットアートワークも公開され、Apple Music Pre-add、Spotify Pre-saveがスタートしているので、ぜひチェックしていただきたい。
1月9日から放送されるドラマ25『俺たちバッドバーバーズ』は、『ベイビーわるきゅーれ』シリーズやスマッシュヒットとなった映画『ネムルバカ』の阪元裕吾監督とテレビ東京が、2024年放送され話題を呼んだ『ベイビーわるきゅーれ エブリデイ！』に続き、2度目のタッグで送る“理容師アクションコメディー“。本作のために書き下ろされた「リベラ」が疾走感溢れるサウンドでオープニングを彩っており、本日その映像が放送に先駆けて先行公開された。
オープニング映像は、「友近サスペンス劇場」や「架空名作劇場」など、80〜90年代風の映像で今を表現する演出で注目を集める西井紘輝が演出を担当。コンセプトは、「少し前の時代の“あの頃”のバディ」。日暮と月白が織りなす純度100%の男くささや、月白理容室が醸し出すレトロな佇まいが、西井監督の演出と化学反応を起こし、どこか懐かしい“あの頃”のバディ感を表現しているという。
さらに本楽曲「リベラ」は、1月8日に放送されるFM802「ROCK KIDS 802 -OCHIKEN Goes ON!! -」にて、ラジオ初オンエアされることが決定した。
なお須田景凪は、＜須田景凪 TOUR 2026 “GLIMMER”＞の開催を発表しており、3月15日の大阪・NHK大阪ホールと3月29日の東京・Kanadevia Hallの東阪を巡る。
◾️「リベラ」
2026年1月14日（水）リリース
※テレ東系「俺たちバッドバーバーズ」オープニングテーマ
作詞 / 作曲 / 編曲：須田景凪
レーベル：A.S.A.B
Pre-add / Pre-save：https://keinasuda.lnk.to/Libera
▼須田景凪「リベラ」ラジオ初オンエア
番組：FM802「ROCK KIDS 802 -OCHIKEN Goes ON!! -」
DJ：落合健太郎
放送日時：1月8日（木）21:00-23:48内
番組ホームページ：https://funky802.com/rockkids/
X：https://x.com/RK802STAFF
radiko：https://radiko.jp/share/?sid=802&t=20260108230000
◾️ドラマ25『俺たちバッドバーバーズ』
▼イントロダクション
表の顔は理容師、裏の顔は…裏用師（リヨウシ）！
田舎町にひっそりと佇むレトロな雰囲気の理容室。そこで働く2人の男には、裏の顔があった。
「あなたの人生、300万で整えます」
裏用師は、表社会では解決できないどんな問題も引き受け、依頼人の乱れた人生を整え、髪を切る。
不器用な2人の男が運営するふしぎな理容室が、今日も誰かの再出発を見送ります。
▼放送情報
2026年1月9日スタート 毎週金曜深夜24時42分〜25時13分
※BSテレ東でも2026年1月12日スタート 毎週月曜深夜24時00分〜24時30分
放送局：テレビ東京 テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送
▼配信情報
各話放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXT」にて第１話から最新話まで独占見放題配信
U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr
TVer：https://tver.jp/series/sril41r09a
テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/badbarbers/
Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7
▼スタッフ＆キャスト
【脚本】阪元裕吾 オノ・マサユキ
【監督】阪元裕吾 平波亘 泉原航一
【アクション監督】Rio
【主演】中島歩 草川拓弥
【出演】原田琥之佑 吉田美月喜 濱田龍臣 ／ 後藤剛範 ほか
【オープニングテーマ】須田景凪 「リベラ」（A.S.A.B）
【エンディングテーマ】ポルカドットスティングレイ 「Boy Boy」（ユニバーサルシグマ）
【プロデューサー】加瀬未奈（テレビ東京）鈴木祐介（ライツキューブ）角田陸（TOKYO CALLING）
大島康寛（東北新社）中澤研太（東北新社）
【制作】テレビ東京 ライツキューブ
【制作協力】TOKYO CALLING 東北新社
【製作著作】「俺たちバッドバーバーズ」製作委員会
▼Info
【公式HP】https://www.tv-tokyo.co.jp/badbarbers/
【公式X】@tx_badbarbers
【公式Instagram】@tx_badbarbers
【公式TikTok】@tx_badbarbers
【公式ハッシュタグ】#オレババ
◾️＜須田景凪 TOUR 2026 “GLIMMER”＞
2026年3月15日（日）大阪・NHK大阪ホール
OPEN 17:00 / START 18:00
キョードーインフォメーション：0570-200-888（12:00〜17:00 ※土曜・日曜・祝日は除く）
2026年3月29日（日）東京・Kanadevia Hall
OPEN 17:00 / START 18:00
SOGO TOKYO ：03-3405-9999（月〜土 12:00〜13:00 ／ 16:00〜19:00 ※日曜・祝日を除く）
