TOMOO¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø°ã¹ñÆüµ¡ÙOP¼çÂê²Î¡Ö¥½¥Ê¡¼¥ì¡×¤Î¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¸ø³«
TOMOO¤¬¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø°ã¹ñÆüµ¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡Ö¥½¥Ê¡¼¥ì¡×¤Î¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥½¥Ê¡¼¥ì¡×¤ÎÁÖ¤ä¤«¤ÊÉ÷¤ò»×¤ï¤»¤ëÍ¥¤·¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢ËêÀ¸¤äÄ«¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÊª¸ì¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¹â¤á¤ë¤è¤¦¤Ê²¹¤«¤¤±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡Ö¥½¥Ê¡¼¥ì¡×¤Ï¡¢1·î7Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¡Ø°ã¹ñÆüµ¡Ù¤Ï¡¢¡ØFEEL YOUNG¡Ù¤Ë¤Æ2017Ç¯7·î¹æ¤è¤êÏ¢ºÜ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢2023Ç¯7·î¹æ¤Ë¤Æ´°·ë¤ò·Þ¤¨¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ê¾®Àâ²È¡¦¹âÂåËêÀ¸¤È¡¢¤½¤ÎÌÅ¤Ç¤¢¤ê¡¢Î¾¿Æ¤ò»ö¸Î¤Ç¤Ê¤¯¤·¤¿¾¯½÷¡¦ÅÄµâÄ«¤Ë¤è¤ëÇ¯¤Îº¹Æ±µïëý¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥½¥Ê¡¼¥ì¡×¤òPre-add / Pre-save¤¹¤ë¤È¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î¡ãTOMOO HALL TOUR 2025-2026 ¡ÈDEAR MYSTERIES¡É¡ä¤ÎÌ¤¸ø³«¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¤¬¡¢ÃêÁª¤ÇTV¥¢¥Ë¥á¡Ø°ã¹ñÆüµ¡Ù¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¢¡Ö¥½¥Ê¡¼¥ì¡×¥¸¥ã¥±¼ÌÉÕäµ¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¡£´ü´Ö¤Ï1·î6Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
◾️¡Ö¥½¥Ê¡¼¥ì¡×
2026Ç¯1·î7Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
¢¨TV¥¢¥Ë¥á¡Ø°ã¹ñÆüµ¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î
ÇÛ¿®¡§https://TOMOO.lnk.to/sonare
¢§Pre-add / Pre-save¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
±þÊçURL¡§https://form.run/@tomoo-sonare-paddpsavecp
´ü´Ö¡§¡Á2026Ç¯1·î6Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59
¾ÜºÙ¡§https://www.tomoo.jp/
◾️TV¥¢¥Ë¥á¡Ø°ã¹ñÆüµ¡Ù
¢§ÊüÁ÷¾ðÊó
TOKYO MX¡¡1·î4Æü¤è¤ê¡¡Ëè½µÆüÍËÆü 24:00¡Á
ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¡1·î4Æü¤è¤ê¡¡Ëè½µÆüÍËÆü 24:40¡Á
BSÄ«Æü¡¡1·î4Æü¤è¤ê¡¡Ëè½µÆüÍËÆü 23:00¡Á
AT-X¡¡1·î5Æü¤è¤ê¡¡Ëè½µ·îÍËÆü 22:30¡Á¡¡
¢¨¥ê¥Ô¡¼¥ÈÊüÁ÷¡§Ëè½µ¿åÍËÆü 10:30¡Á/Ëè½µ¶âÍËÆü 16:30¡Á
¢§¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¥ä¥Þ¥·¥¿¥È¥â¥³¡Ö°ã¹ñÆüµ¡×¡Ê¾ÍÅÁ¼Ò FEEL COMICS¡Ë
´ÆÆÄ¡§Âç¾ëÈþ¹¬
¹½À®¡¦µÓËÜ¡§´î°Â¹ÀÊ¿
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§±©»³¸Æó
¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÀîÂ¼ÉÒ¹¾
¥×¥í¥Ã¥×ÀßÄê¡§¼íÌî ÅÔ
°áÁõÀßÄê¡§Áêß· Éö
Èþ½Ñ¡§¹â¶¶°ÍÎ¤»Ò
¿§ºÌÀß·×¡§ÅÄÃæÈþÊæ
»£±Æ¡§ÊÂÌÚ ÃÒ
ÊÔ½¸¡§´Ø °ìÉ§
²»¶Á´ÆÆÄ¡§Âç¿¹µ®¹°
²»³Ú¡§µíÈø·ûÊå
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¼ë²Æ
¢§¥¥ã¥¹¥È
¹âÂåËêÀ¸¡§Âô¾ë¤ß¤æ¤
ÅÄµâÄ«¡§¿¹É÷»Ò
³ÞÄ®¿®¸ã¡§¿ÛË¬Éô½ç°ì
Æê¤¨¤ß¤ê¡§½ôÀ±¤¹¤ß¤ì
Âé¸ïÆà¡¹¡§¾¾°æ·ÃÍý»Ò
ÅãÌîÏÂÀ®¡§¶áÆ£Î´
¼ÂÎ¤¡§Âç¸¶¤µ¤ä¤«
¢§¤¢¤é¤¹¤¸
¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Î¾®Àâ²È¡¦¹âÂåËêÀ¸¤Ï¡¢»ÐÉ×ÉØ¤ÎÁò¼°¤ÇÎ¾¿Æ¤òË´¤¯¤·¤¿ÌÅ¤ÎÅÄµâÄ«¤ò¡¢Àª¤¤¤Ç°ú¤¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£»×¤¤¤¬¤±¤º¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿Æ±µïÀ¸³è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÀÅ¤«¤À¤Ã¤¿ËêÀ¸¤ÎÆü¾ï¤Ï°ìÊÑ¡£Â¾¿Í¤ÈÊë¤é¤¹¤³¤È¤ËÉÔ´·¤ì¤ÊÀ³Ê¤Î¤¿¤á¡¢15ºÐ¤ÎÄ«¤È¤ÎÀ¸³è¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢Î¾¿Æ¤òË´¤¯¤·µï¾ì½ê¤ò¸«¼º¤Ã¤¿Ä«¤Ï¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ´¶¤¸¤ë¸ÉÆÈ¤ÎÃæ¤Ç¡¢Êì¤È¤Ï¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¦¡ÈÂç¿Í¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¡ÉËêÀ¸¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¿Í¤Å¤¤¢¤¤¤¬¶ì¼ê¤Ç¸ÉÆÈ¤ò¹¥¤àËêÀ¸¤È¡¢¿Í²û¤Ã¤³¤¯ÁÇÄ¾¤ÊÀ³Ê¤ÎÄ«¡£À³Ê¤â²ÁÃÍ´Ñ¤â¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¦¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤®¤³¤Á¤Ê¤¤¶¦Æ±À¸³è¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¶¦¤Ë¡¢¸ÉÆÈ¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯Æó¿Í¤Î¡¢¼êÃµ¤ê¤Ç»Ï¤Þ¤ëÇ¯¤Îº¹Æ±µïëý¡£
¢§²»³Ú¾ðÊó
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡¡TOMOO¡Ö¥½¥Ê¡¼¥ì¡×
ºî»ì / ºî¶Ê¡§TOMOO
ÊÔ¶Ê¡§¾®À¾ÎË(¾ÝÌ²¼Ë¡¢CRCK/LCKS)
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡¡Bialystocks¡Ö¸ÀÅÁ¡×
ºî»ì¡§µÆÃÓ¹ä ÊãÌÚ¸µ¶õ
ºî¶Ê¡§µÆÃÓ¹ä
¢§¸¶ºî¾ðÊó
¡Ø°ã¹ñÆüµ¡Ù¥ä¥Þ¥·¥¿¥È¥â¥³¡¡Á´11´¬¡¡È¯ÇäÃæ
https://www.shodensha.co.jp/ikokunikki/
¢§Information
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://ikoku-anime.com/
¸ø¼°X¡¡@ikoku_anime¡¡ https://x.com/ikoku_anime
¸ø¼°Instagram¡¡@ikoku_anime_official¡¡ https://www.instagram.com/ikoku_anime_official?igsh=cDBlOHc5MTB4b2Ri&utm_source=qr
¸ø¼°¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡¡¡ô°ã¹ñÆüµ
◾️2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDEAR MYSTERIES¡Ù
2025Ç¯11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®¡§https://tomoo.lnk.to/DEARMYSTERIES
CD¹ØÆþ¡§https://TOMOO.lnk.to/1112_DEARMYSTERIES_CD
¢¡·ÁÂÖ / ÉÊÈÖ / ²Á³Ê¡§
CD+Blu-ray / PCCA-6441 / 6,490±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
CD+DVD / PCCA-6442 / 6,490±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¡¡
CD Only / PCCA-6443 / 3,520±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§CD¼ýÏ¿¶Ê
01.Present
02.¤¢¤ï¤¤¤Ë
03.ñ»Ò
04.¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È
05.¥¨¥ó¥É¥ì¥¹
06.LUCKY
07.±«Î³¤ò¤Ä¤±¤¿¤Þ¤Þ
08.¥Ê¥¤¥È¥¦¥©¡¼¥¯
09.¥Ï¥Ã¥¯¥ë¥Ù¥ê¡¼¡¦¥Õ¥ì¥ó¥É
10.Lullaby to my summer
11.Lip Noise
12.¹âÂæ
¢§Blu-ray / DVD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
[DISC 1]
TOMOO Live at ÆüËÜÉðÆ»´Û 2025.05.23
01.Ginger
02.Friday
03.Îø¤¹¤ë10ÉÃ
04.Ì´¤Ï¤µ¤á¤Æ¤â
05.¤é¤·¤¯¤â¤Ê¤¯¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦
06.ÃÏ²¼Å´¥â¥°¥é¥í¡¼¥É
07.¥Ê¥¤¥È¥¦¥©¡¼¥¯
08.17
09.¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È
10.¤¢¤á⽟
11.Your Friend
12.⾦⾊¤Î¤«¤²
13.⾬¤Ç¤â²Ö⽕¤Ë⾏¤³¤¦¤è
14.¥Ù¡¼¥³¥ó¥¨¥Ô
15.Grapefruit Moon
16.Cinderella
17.⾵¤Ë⽴¤Ä
18.HONEY BOY
19.¥ª¥»¥í
20.¥¨¥ó¥É¥ì¥¹
21.Super Ball
22.LUCKY
23.POP¡ÇN ROLL MUSIC
24.Present
[DISC 2]
Documentary from TOMOO Live at ÆüËÜÉðÆ»´Û 2025 -Beyond the Sound-
¢¡CD¥·¥ç¥Ã¥×ÆÃÅµ
TOMOO New Album¡ÖDEAR MYSTERIES¡×¤ò²¼µÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç¤´Í½Ìó¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢ÀèÃå¤ÇÅ¹ÊÞÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¡¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡§¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¡¦HMV¡¦HMV&BOOKS¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥©¥ó¥¿¥Ö
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥ó¥Á¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°
¡¦Amazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±ÆüËÜÉðÆ»´ÛLive Ver.
¡¦Â¾Á´¹ñCD ¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢È¯ÇäÁ°¤Ç¤âÆÃÅµ¤Ï½ªÎ»¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ë¼è°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Í½Ìó¡¦¤´¹ØÆþ»þ¤Ë¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤¡£
¢¨EC¥µ¥¤¥È¤Ç¤´Í½Ìó¤Î¾ì¹ç¡¢ÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¤ò
¤´´õË¾¤Î¾ì¹ç¤ÏÉ¬¤ºÆÃÅµÉÕ¤¥«¡¼¥È¤«¤é¤´ÃíÊ¸²¼¤µ¤¤¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://tomoo-dearmysteries.com/
◾️¡ãTOMOO HALL TOUR 2025-2026 ¡ÈDEAR MYSTERIES¡É¡ä
2025Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¡ÚÆÊÌÚ¡ÛÆÊÌÚ¸©Áí¹çÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼ ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë
2025Ç¯11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¡Ú¿À¸Í¡Û¿À戶¹ñºÝ²ñ´Û¤³¤¯¤µ¤¤¥Û¡¼¥ë
2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¡ÚËÌ³¤Æ»¡Û»¥ËÚ»Ô¶µ°éÊ¸²½²ñ´Û
2025Ç¯12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¡ÚµÜ¾ë¡ÛÅìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¥Û¡¼¥ëµÜ¾ë
2025Ç¯12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¡Ú°¦ÃÎ¡Û°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ìÂç¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Ú¹Åç¡Û¾åÌî³Ø±à¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ÚÊ¡²¬¡ÛÊ¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹¥Û¥Æ¥ë&¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ÚÀÐÀî¡ÛËÜÂ¿¤Î¿¹ËÌÅÅ¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë¡ÚÂçºå¡Û¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ÚÅìµþ¡ÛÅìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ëA
¢§¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡¡¢¨¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È
Á´ÀÊ»ØÄê¡§8,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://tomoo-hall25-26.ponycanyon.co.jp/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡TOMOO ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡TOMOO ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡TOMOO ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡TOMOO ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡TOMOO ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok