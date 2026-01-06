【UNIQLOのネイビー】がセンス抜群！ 40・50代が即こなれる「おすすめトップス」

なんだか冬コーデが地味見え……。そんなミドル世代の悩みを解決するなら、一点投入でこなれ見えが狙えるネイビー色のアイテムを試してみて。今季のトレンドカラーとして注目を集めるネイビーの洋服は、クールで大人っぽい雰囲気に導いてくれそう。今回は、【ユニクロ】から登場したきれいめのトップスをご紹介。ポロ襟やボーダー柄など1枚でサマ見えが狙えるデザインで、冬コーデの救世主になる予感です。

オンにもオフにも◎ きちんと感のあるポロ襟セーター

【ユニクロ】「メリノポロセーター」\1,990（税込・セール価格）

知的なムードが漂うネイビー色のセーター。きちんと見えが狙えるポロ襟デザインで、オフィスコーデにもぴったり。美しい光沢のあるメリノウールが100%使用されており、プチプラとは思えない高級感が漂います。すっきりとしたショート丈なので、ワイドパンツやスカートと合わせてもメリハリをつけてくれそう。トレンドのプレッピーな着こなしに導いてくれるポロ襟のセーターは、冬の一軍として活躍するかも。

1枚でサマになる！ ボーダー柄のカーディガン

【ユニクロ】「メリノリブクルーネックショートカーディガン」\1,990（税込・セール価格）

落ち着いた雰囲気のネイビー色に、グリーンのボーダー柄がアクセントになったカーディガン。シンプルながらも1枚でサマ見えが狙えて、忙しいミドル世代の強い味方になってくれそうです。すっきりとしたリブ素材できれいめに着られるのも、大人には嬉しいポイント。カーディガンとして羽織るのはもちろん、肩掛けや腰巻きにしたアレンジスタイルもおすすめ。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

writer：Emika.M