「うちの子は大丈夫だから！」犬のリードを外す非常識な飼い主 → ある日“決定的瞬間”が訪れて──！？
愛犬家の友人の話です。散歩仲間はみんないい人……のはずが、ひとりだけ公園でリードを外す飼い主がいました。注意をしても「大丈夫」の一点張り。そんなある日、公園で予想外の出来事が起きます。
散歩仲間はいい人ばかり！ でもひとりだけ“危険な行動”をする人が……
愛犬との散歩は、毎日の楽しみになっています。公園で顔を合わせる散歩仲間は4～5名ほどで、犬の話題でいつも和やかでした。
ところが、ひとりだけ気になる存在がいました。中型犬を飼うYさんです。彼女は、毎回ノーリードなのです。
公園はリード必須で、条例でも明確に義務付けられています。見かねて声をかけても「うちの子はおとなしいから大丈夫！」という、軽い返事。
私の小型犬は怖がりで、Yさんの犬が自由に走り回るたび、後ずさりしてしまいます。本当はゆっくり散歩をしたいのに、いつもどこか緊張していました。
ついに“張り紙”が貼られたのに、驚きのスルー！
ある日、公園に新しい注意喚起の張り紙が掲示されていました。
『ノーリード禁止』『事故多発のため、リード着用のご協力を』
散歩仲間のあいだでも話題になり、Yさんにもさりげなく伝えました。ところが「え？ 見てない～。でも、うちの子は大丈夫でしょ！」と、まさかのスルー！
このままでは、いつか本当に事故が起きかねないと不安がふくらみ「散歩時間をずらそうかな」と考えるようになりました。
そのとき、公園内にある車が……！
突然どこからか、スピーカーの音が聞こえてきました。
選挙カーのような拡声器つきの車が、公園へゆっくりと入ってきます。どうやら“市の生活安全課”の広報車のようでした。
「公園内は、リード着用をお願いします」
「ノーリードは条例違反です」