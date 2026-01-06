前の市長の太田寛さんの死去に伴い、１月に投開票が行われる安曇野市長選挙でただ1人、立候補を表明している中山栄樹さんが６日、政策を発表し、「太田市政を引き継いでいきたい」と意気込みを語りました。



安曇野市長選挙に立候補予定中山栄樹さん（73）

「太田市政2期目の出発点でもありまして、予算もそれに基づいて作成されているので、令和8年度は太田さんの思いを大事にして進めていきたい」





安曇野市長選挙に向けて政策を発表したのは、すでに立候補を表明している中山栄樹さん（73）です。中山さんは去年11月に急性心臓死で亡くなった前の市長、太田寛さんのもとで副市長を務めてきました。安曇野市長選挙に立候補予定中山栄樹さん（73）「企業誘致 雇用の拡大既存産業の付加価値、補助金なども考えながら付加価値化を図り、安定的な財政基盤の構築をまず図って、それから政策を進めていきたいと思っている」太田さんが掲げていた理念も引き継ぎながら、『「住んでよかった」ゆたかな安曇野を未来へ』をテーマに物価高対策をはじめ、人口減少や高齢化、それに農業問題などに取り組むとしています。安曇野市長選挙は今のところ中山さん以外に立候補の動きはありません。選挙は１月11日・告示、18日投開票の予定です。