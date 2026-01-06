プロレスラーとして活動を再開したフワちゃんの2戦目の対戦カードが決定した。女子プロレス団体「スターダム」が6日、1月10日と11日に行われる後楽園ホール大会の全カードを発表。フワちゃんは10日に再デビュー戦で戦った師匠・葉月とのタッグでコグマ・金屋あんね組と激突する。

同団体は「1月10日(土)後楽園ホール及び1月11日(日)後楽園ホール大会の全対戦カードが決定いたしました！」と公式サイトを更新。「12日(月祝)に引退を控えている世羅りさの参戦が決定！HANAKOとのシングルマッチ！」と昨年6月21日(土)代々木大会で戦った2人の再戦も発表した。

フワちゃんは、今回の後楽園ホール大会は10日のみの出場。前日に自身のXを更新し、今後の出場予定について「1月21日（水）後楽園ホール 1月31日（土）後楽園ホール 2月7日（土）大阪」と記した。

以下、発表された全カード。

▼1月10日＝スターダム旗揚げ15周年記念シリーズ NEW YEAR STARS 2026 in KORAKUEN DAY1（カードは変更になる場合あり）

◆タッグマッチ

葉月＆フワちゃん VS コグマ＆金屋あんね

◆タッグマッチ

ビー・プレストリー＆姫ゆりあ VS さくらあや＆玖麗さやか

◆6人タッグマッチ

ジーナ＆月山和香＆古沢稀杏 VS 山下りな＆青木いつ希＆ボジラ

◆8人タッグマッチ

飯田沙耶＆向後桃＆アレックス・ウィンザー＆オリンピア VS 朱里＆鹿島沙希＆八神蘭奈＆虎龍清花

◆8人タッグマッチ

妃南＆壮麗亜美＆レディ・C＆稲葉ともか VS 小波＆吏南＆稲葉あずさ＆フキゲンです★

◆6人タッグマッチ

なつぽい＆安納サオリ＆水森由菜 VS スターライト・キッド＆星来芽依＆真白優希

◆タッグマッチ

舞華＆梨杏 VS 鈴季すず＆鉄アキラ

◆シングルマッチ

HANAKO VS 世羅りさ

↓既に発表済のカード。

◆ゴッデス・オブ・スターダム選手権試合

＜王者組＞刀羅ナツコ＆琉悪夏 VS ＜挑戦者組＞AZM＆天咲光由

▼11日＝同DAY2（カードは変更になる場合あり）

◆10人タッグマッチ

舞華＆HANAKO＆ジーナ＆月山和香＆梨杏 VS 鈴季すず＆ボジラ＆山下りな＆青木いつ希＆鉄アキラ

◆6人タッグマッチ

飯田沙耶＆ビー・プレストリー＆姫ゆりあ VS 刀羅ナツコ＆琉悪夏＆稲葉あずさ

◆6人タッグマッチ

なつぽい＆水森由菜＆向後桃 VS 壮麗亜美＆鹿島沙希＆虎龍清花

◆3WAYトリオバトル

スターライト・キッド＆AZM＆天咲光由 VS 安納サオリ＆さくらあや＆玖麗さやか VS コグマ＆金屋あんね＆古沢稀杏

◆タッグマッチ

朱里＆八神蘭奈 VS Sareee＆アレックス・ウィンザー

↓既に発表済のカード。

◆CMLL日本女子選手権試合

＜王者＞葉月 VS ＜挑戦者＞星来芽依

◆アーティスト・オブ・スターダム選手権試合

＜王者組＞小波＆吏南＆フキゲンです★ VS 《挑戦者組》妃南＆レディ・C＆稲葉ともか