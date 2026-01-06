６日午前１０時１８分頃、島根県東部を震源とする地震があり、同県や鳥取県で最大震度５強の地震が観測された。

その後も、震源付近で最大震度５弱〜３の地震が相次いで発生。読売新聞のまとめでは、同日午後６時現在、島根、鳥取、広島、岡山の４県で計９人がけがを負った。うち２人が重傷という。

気象庁によると、午前１０時１８分頃の地震では、松江市や鳥取県境港市などで最大震度５強を観測した。震源の深さや地震の規模を示すマグニチュード（Ｍ）は当初、深さ約１０キロ、Ｍ６・２としていたが、精査の結果、深さ１１キロ、Ｍ６・４に更新された。震度５強が観測されたのは、鳥取県で２０１６年１０月、島根県では１８年４月以来という。

また、この地震で、高層ビルを大きくゆっくり揺らす「長周期地震動」（高い方から４〜１の４段階）のうち、「階級４」（這（は）わないと動くことができない）が鳥取県西部で観測された。階級４が観測されたのは２４年の能登半島地震以来で、鳥取県西部では初という。

その後の地震では、午前１０時２８分頃に島根県安来市で震度５弱、同３７分頃に鳥取県米子市などで震度４を観測。同１８分の地震発生から６日午後７時までに震度１以上の地震が計１９回発生した。

中国電力によると、運転中の島根原子力発電所２号機（松江市）に異常は確認されていない。山陽新幹線は一時、上下線全線で運転を見合わせた。

今回の地震の震源付近では、過去に大規模地震発生から１週間程度の間に同規模の地震が続発した事例があったという。気象庁の海老田綾貴・地震津波監視課長は６日午前の記者会見で、「震度５強を上回る揺れがあるかもしれないので、特に１週間程度は注意してほしい」と呼びかけた。