今シーズンからJ2で戦うサッカー・アルビレックス新潟が新体制を発表しました。野澤洋輔次期社長は再出発などの意味を込めた「Re:ALBIREX」を掲げ、全力で戦いたいと意気込みました。



スローガンは「Re:ALBIREX」野澤次期社長は“再出発”や“再挑戦”“再確認”などの意味を込めたとしています。



〈アルビレックス新潟 野澤洋輔次期社長〉

「アルビレックスが何を大切にしてきたのか誰のために戦って来たのかそしてどこに向かうのか。自問自答しながら今シーズン全力で戦いたいと考えております」





昨シーズン、リーグ最多67失点で最下位に沈んだ新潟。守備を強化すべく新加入の7人のうち5人がゴールキーパーを含む守備陣です。J1浦和から加入した藤原優大選手は、2023年町田のJ2優勝に貢献したほかJ2大分でも主力として活躍したディフェンダーです。〈新加入 藤原優大選手〉「体を張って守りたいですし前線でボールを奪えれば後ろにボールが来ることもないので、そこも頭に入れながらやっていきたい」このほか、迫力ある守備に加え攻撃参加も持ち味の加藤徹也選手。全国高校サッカー選手権にも出場した大阪・興国高校から新加入の高卒ルーキー・松岡敏也選手。長身194センチのスイス人ゴールキーパー、ノアム バウマン選手などが決意を語りました。〈新加入 ノアム バウマン選手〉「私はとても背が高い選手なのでハイボールやセットプレークロスに対する守備で自分自身の強さを出すことができると思っています」〈新加入 松岡敏也選手〉「まだスタートラインに立っただけなので1試合でも多く出場してチームの勝利に貢献できたらいいと思っています」〈新加入 加藤徹也選手〉「セットプレーやキックも自信をもっているので、そういうところも含めて守備だけではなく攻撃でも得点にたくさん絡んでいければいいと思っています」今シーズンの戦い方について船越新監督は―〈アルビレックス新潟 船越優蔵新監督〉「いまのサッカーは4バックであろうが3バックでも5バックでもどんどん可変していくことが絶対必要だと思いますので、戦術の幅を持たせるように準備をしていきたい」チームは2月開幕する明治安田J2・J3百年構想リーグに備え、1月9日から宮崎県でキャンプを行います。