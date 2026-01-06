¹âÈ«Ä®¤ÎÎ¹´Û¤¬ÇË»º¡¡°ÊÁ°¤Ï¥Ú¥Ã¥ÈÆ±È¼¥×¥é¥ó¤¬¹¥É¾¤â¥³¥í¥Ê¤ÇÇä¤ê¾å¤²ÄãÌÂ¡¡ÉéºÄ¤Ï8000Ëü±ß°Ê¾å¤«¡Ê»³·Á¡Ë
Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µー¥Á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÊÍ¡ËÎ¹´Û¥¨¥Ó¥¹¥ä¡Ê»³·Á¸©¹âÈ«Ä®¹âÈ«812-1¡¢ÀßÎ©1981¡Ê¾¼ÏÂ56¡ËÇ¯3·î2Æü¡¢»ñËÜ¶â500Ëü±ß¡¢°æÅÄÏÂ»Ë¼ÒÄ¹¡¢½¾¶È°÷2Ì¾¡Ë¤Ï12·î26Æü¤Þ¤Ç¤Ë»ö¶È¤òÄä»ß¤·¡¢»ö¸å½èÍý¤ò¸Þ½½Íò¹¬¹°ÊÛ¸î»Î¡¦ÀÄÌøµª»ÒÊÛ¸î»Î¡Ê¸Þ½½ÍòË¡Î§»öÌ³½ê¡Ë¤Ø°ìÇ¤¤·¤ÆÇË»º¿½ÀÁ¤Î½àÈ÷¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
ÉéºÄÁí³Û¤ÏÌó8700Ëü±ß¡Ê2025Ç¯5·î´ü»þÅÀ¡Ë¡£Ã¢¤·ÀºººÃæ¤Î¤¿¤á¡¢¤½¤Î¸åÊÑÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
Î¹´Û¥¨¥Ó¥¹¥ä¤Ï¡¢¹¾¸Í¸å´ü¤ÎÁÏ¶È¤Ç170Ç¯¤¢¤Þ¤ê¤Î¶ÈÎò¤òÍ¤·¡¢ÎÁÍý²°¡¦Ãã²°¡¦¸ñ¤Î´ÌµÍ¹©¾ìÅù¡¢¼ï¡¹¤ÎÊÑÁ«¤ò·Ð¤ÆÎ¹´Û¶È¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£½ÉÇñ»ÜÀß¤¬¾¯¤Ê¤¤¹âÈ«Ä®¤Ç¤ÏÏ·ÊÞ½è¤È¤·¤Æ¿»Æ©¤·¡¢¾ïÏ¢µÒ¡¦´Ñ¸÷µÒ¤ò¼çÂÎ¤ËÁê±þ¤Î½¸µÒ¤ò½Å¤Í¡¢¥Ú¥Ã¥ÈÆ±È¼¤Ë¤è¤ë½ÉÇñ¥×¥é¥óÅù¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¡¢2010Ç¯Á°¸å¤Ë¤ÏÇ¯¾¦6000Ëü±ßÁ°¸å¤ò·×¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Àµ¡¤ËµÞ·ã¤Ê¶È¶·ÄãÌÂ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢ÀÖ»ú·è»»¤ÎÉÑÈ¯¤«¤éÁ²¼¡ºÄÌ³Ä¶²á¤ËÅ¾Íî¡£¥¢¥Õ¥¿ー¥³¥í¥Ê°Ê¹ß¤â¾¦Àª¤Ë²óÉü¤ÎÃû¤·¤ÏË³¤·¤¯¡¢2025Ç¯5·î´ü¤ÎÇä¾å¹â¤Ï3883Ëü±ß¤Ë»ß¤Þ¤êºÇ½ªÀÖ»ú¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿Â¾¡¢º£2026Ç¯5·î´ü¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â·úÄ¾¤·¤Ï¸«ÄÌ¤»¤º¡¢¸·¤·¤¤ÂÉ¼è¤ê¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç»ñ¶â·«¤ê¤Ï¸Â³¦¤ËÃ£¤·¡¢º£ÈÌ¤ÎÁ¼ÃÖ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£