県関係の国会議員による年頭会見が始まりました。



連立入りした日本維新の会が求める議員定数削減について、自民党の議員からは慎重な意見も聞かれました。



（高村正大氏）

「一概に定数削減が必要だと僕自身は思っていない。それよりもこれ以上、地方の声が国政に届かなくなる、この状態を懸念している」



現在、党の副幹事長を務める山口1区選出の高村正大衆議院議員。



山口県でも2024年の総選挙から小選挙区が1減したことを挙げ、議員定数削減で「大都会の声だけが届く」ようになるとの懸念を示しました。





一方で、連立を組む日本維新の会との公党間での約束であることを踏まえ、「しっかり議論したうえで判断していきたい」と述べました。比例中国ブロックの吉田真次衆議院議員は、定数削減について「賛成か反対か一概に言えるものではない」とし、次のように述べました。（吉田真次氏）「小選挙区比例代表並立制が今の時代に合っているのかどうか。選挙制度の在り方を考えていくうえで定数削減も実現していくものではないか」吉田さんは高市内閣で防衛大臣政務官に就任。2025年9月、アメリカ軍の空母艦載機によるFCLP訓練が岩国基地周辺の住民に騒音被害をもたらしたことを受け、今後、硫黄島が使えない場合でも、訓練地の分散などをアメリカ側に働きかける考えを示しました。（江島潔氏）「議員定数を減らせば何でもいい方向になるというものでは決してない」「比例復活制度は（有権者に）なかなか分かりにくい」江島潔参議院議員は、「定数を削減するなら選挙制度の改革を併せて行うべき」との考えを述べました。